Ella Fontanals, sin "ilusión" por retomar su museo en Tabacalera: "Los políticos prometen mucho y no cumplen"

La coleccionista celebra que ARCO sea un espacio de encuentro del arte latinoamericano: "Hemos realizado la reconquista del conquistador"



MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coleccionista de arte Ella Fontanals-Cisneros ha asegurado que el actual Ministerio de Cultura no le ha llamado para retomar el proyecto de abrir un museo latinoamericano en España, que iba a ubicarse en el madrileño edificio de Tabacalera, y afirma que los políticos le han "matado la ilusión" de dicho proyecto.

"No me han llamado, no estarán muy interesados en retomar el proyecto. Yo siempre estoy aquí", ha comentado en un encuentro con los medios, con motivo del lanzamiento de su novela ''Ella soy yo', el próximo 9 de marzo en el contexto de la sección ArtsLibris de la feria de arte internacional ARCO.

La coleccionista ha recordado que en 2018 firmó un preacuerdo con el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para la creación de un centro de arte contemporáneo de las Américas y "no valió de nada" y señala que los políticos le han "matado la ilusión".

"Diría que una de las condiciones que se tienen que dar para el proyecto es un acuerdo firmado, pero no sé si tiene valor porque firmé un preacuerdo y no valío de nada. Los políticos han matado mi ilusión, total y completa, porque te prometen mucho pero no cumplen nada", ha criticado.

Ella Fontanals-Cisneros afirma que Madrid es el sitio "ideal" para abrir un museo latinoamericano. "Aquí cualquier cosa cultural que se abra tendrá más de 300.000 visitas, aunque sea la más pequeña", comenta y ensalza que Madrid tiene "mucha oferta y mucho público interesado en el arte".

La coleccionista, que reconoce tener más de 3.000 obras, defiende la descolonización porque "las obras deben volver a sus sitios de origen" y confía en que "eventualmente" estos procesos se vayan sucediendo. "Tiene que suceder por cómo llegaron algunas obras a los museos. Si llegaron de una forma ilegal, las obras deben volver a los sitios originales", afirma, al tiempo que pone de ejemplo la lucha que mantiene Venezuela para recuperar la Guayana Esequiba.

"En Venezuela tenemos el problema de la Guayana Esequiba. Cuando se repartieron los territorios, los españoles se fueron y eso era parte de Venezuela. Pero hubo un grupo de gente ahí que dijo, 'me quedo con este pedacito de aquí', y resulta que ese pedacito, a través de 200 años, tiene todas las riquezas del mundo, pero pertenece a Venezuela. Llevamos 200 años peleando de cuándo nos lo van a devolver y no hay ni remota esperanza", ha explicado.

Durante la charla, Ella Fontanals-Cisneros afirma que a veces tiene dudas cuando dona obras a los museos por los usos que hacen estos de las piezas. "Tengo mis dudas a veces sobre cuando uno dona. En ocasiones, cuando la gente dona, nunca más se ven esas obras, van a parar a un almacén y luego te paras a pensar que habrá otros museos que tengan necesidad de tener esas obras y otros las tienen guardadas por años y años y nunca salen", lamenta.

Al respecto, cuestiona si las donaciones son un "enriquecimiento" para el público, para la cultura o para los museos. "Todos los museos quieren hacer exhibiciones actuales, no quieren sacar lo que tienen guardado. A veces, tú pides obras prestadas y es una hazaña conseguirlo. Es un proceso interno dificilísimo. Las obras son para el disfrute de todos y no para guardar", sentencia.

Por último, preguntada acerca de la elección de Manuel Segade como nuevo director del Museo Reina Sofía, la coleccionista afirma que es una buena elección y espera que pueda "llenar los zapatos" que Borja-Villel dejó. "Segade es una persona que puede tener la continuidad de Borja-Villel, que sacó al Reina Sofía de ser un museo nacional a uno internacional, a donde todos los referentes externos miran. Creo que puede hacer esa consecución de llenar esos zapatos de Manuel que fueron tan fantásticos", ha apuntado.

"LA RECONQUISTA DEL CONQUISTADOR"

La coleccionista estará presente la próxima semana en ARCOmadrid 2024, una cita que dice ser un encuentro entre el arte latinoamericano y celebra que haya mucho interés al respecto porque "hace 20 años no era normal ver galerías latinoamericanas en España o en Europa", aunque puntualiza que ARCO "siempre ha sido consistente en eso".

"Hoy en día, creo que en Madrid hemos invadido. Yo digo que es la reconquista del conquistador porque ahora todos los latinoamericanos han regresado a España", ha señalado.

Para esta edición, Ella Fontanals-Cisneros explica que tiene la esperanza de encontrar algo "nuevo y diferente". "La idea descubrir algo nuevo y diferente me entusiasma mucho", ha indicado. La experta destaca que ARCO le parece una "buena" feria de descubrimiento y recuerda que el año pasado se hizo con una obra del sevillano Manuel Romero.

"Las ferias sirven para descubrir, es decir, conocer esas galerías que no sabías que existían o para conocer al artista emergente", apunta.

'ELLA NO SOY YO'

Por otro lado, en relación a su libro, la coleccionista admite que el arte no predomina entre sus páginas y se ha centrado en contar historias de mujeres latinoamericanas. "He tratado muy levemente el arte porque he querido hacer una novela de experiencias", desvela.

Ella Fontanals-Cisneros confía en que el lector no sepa discernir la realidad de la ficción en el libro, dejando a la imaginación las historias narradas. "Que cada uno se imagine qué puede ser verdad y qué mentira. Lo que parece real, no lo es", ha bromeado.

La experta en arte asegura que es una gran lectora y su afición por los libros le llevó a tener en el pasado cinco librerías, pero "no daban mucho dinero". "Tuve cinco librerías porque me atraían mucho los libros y todo lo que pasaba. En Venezuela poco a poco hice cinco librerías. Después me di cuenta que las librerías eran para el disfrute del que está dentro, pero que no daban nada de dinero. Mucho capital invertido dentro y poco retorno", ha recordado.