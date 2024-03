El estreno de 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' forma parte de la presencia gallega en el Festival de Málaga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', de Ficción Producciones, se estrenó este domingo en el Festival de Málaga como parte de la participación del audiovisual gallego en la 27º edición del certamen, especializado en cine español e iberoamericano.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, ha asistido a este pase inaugural y ha acompañado en el evento a los productores y al elenco de la película, que ha contado con el apoyo del fondo de atracción de rodajes del Hub audiovisual de la Xunta para su filmación en Galicia.

Dirigida por Clara Bilbao en su ópera prima y con guion de Miguel Barros, Camen Machi y Antonio de la Torre encabezan un reparto coral que incluye a los gallegos Luis Tosar, Diego Anido, Cris Iglesias o Iván Marcos, entre otros.

Se trata de una comedia negra ambientada en los Pirineos y protagonizada por un grupo de maquis, que llegará a las salas de cine el 15 de marzo distribuida por Filmax.

Además de este film, opta también a la Biznaga de Oro la cinta gallega 'As neves', de Cósmica Producións y con dirección de Sonia Méndez, que se estrenará el miércoles 6.

La cartelera del festival también incluye 'Aurora', de Area Erina con producción de Gaitafilmes, y 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca y producción de Walkie Talkie Films, los dos títulos seleccionados en la categoría de largas documentales.

SIETE CORTOS GALLEGOS

La representación artística gallega en el Festival de Málaga también está presente en la sección de cortos con 'Platónica, platónico' de Redordelos, con dirección de Xacio Baño. Beneficiaria de una ayuda al talento audiovisual gallego, compite en la sección oficial de cortos documentales.

En cortometrajes de ficción, ha sido seleccionada 'O frío', de Pablo do Pazo, mientras que entre las de animación figuran la reciente ganadora de un premio Goya 'To Bird or Not To Bird', de Martín Romero, y Cafunè, de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo, que ya en la pasada edición del festival se llevaron la Biznaga de Plata por Amanece la noche más larga.

La relación de los 10 títulos gallegos presentes en Málaga se completa con 'Antes de que se poña o sol', cortometraje de Nani Matos que se estrena dentro del apartado 'Afirmando los derechos de las mujeres', y 'Amas da terra', de Xisela Franco, en la sección Cinema cocina.

FILMS FROM GALICIA NO MAFIZ

Además, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades volverá a contar con un espacio propio en el MAFIZ, el mercado profesional que se desarrolla en paralelo al festival y que este lunes abre sus puertas como zona de negocio dedicada a la industria del sector.

En el marco de este mercado, se coordinan diferentes acciones de difusión del audiovisual gallego, como reuniones profesionales o proyecciones dirigidas especialmente a agentes internacionales de venta.

En esta línea, la Xunta también celebrará un acto específico de promoción bajo la marca 'Films from Galicia', que tendrá lugar el día 6 y para el que ya está confirmada la asistencia de más de 80 personas representantes de distribuidoras, productoras y prensa especializada.