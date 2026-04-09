Una exposición en el Meiac pone en el centro las vivencias de las mujeres y su representación en el espacio público

Inauguración de la exposición 'El Tendedero / Archivos Imaginados' - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) ha inaugurado este jueves la exposición 'El Tendedero/Archivos Imaginados', un proyecto artístico que, a través de la participación y la memoria colectiva, pone en el centro las vivencias de las mujeres y su representación en el espacio público.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de junio, está protagonizada por la artista mexicana Mónica Mayer y la creadora extremeña Lourdes Murillo, bajo el comisariado de Montaña Hurtado.

La exposición se articula como una instalación participativa basada en la recopilación de testimonios que permiten visibilizar experiencias femeninas gracias a la colaboración de organizaciones locales.

'El Tendedero', una de las obras más emblemáticas de Mayer, traslada lo doméstico y lo privado al ámbito público, combinando arte, activismo y pedagogía en una propuesta que se ha convertido en "referencia internacional del arte feminista".

Esta obra, creada originalmente en 1978 y reactivada en distintos museos y contextos desde 2015, construye una red de historias de mujeres que dialogan entre sí y con el presente, con el objetivo de generar conciencia de vivencias que a menudo se minimizan o pueden pasar inadvertidas.

En su adaptación al contexto de Badajoz y el Meiac, la obra incorpora testimonios locales, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El diálogo entre Mónica Mayer y Lourdes Murillo se completa con 'Archivos Imaginados', donde la artista extremeña trabaja a partir de objetos recuperados del ámbito familiar. Piezas "cargadas de significado" que abordan cuestiones como la infancia, el cuidado o lo doméstico, tradicionalmente relegadas a un segundo plano, para reivindicar su valor.

Durante la inauguración, el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha destacado la "calidad expositiva del Meiac" y su papel como "museo de referencia para Extremadura y para toda Iberoamérica", subrayando asimismo la relevancia de una muestra que tiende puentes entre ambos territorios a través del arte contemporáneo.

Francisco Palomino ha puesto en valor también la capacidad de la exposición para "hacer del museo un lugar de acogida para las mujeres", así como la importancia de trasladar al espacio público "aspectos tan íntimos como los que se cuentan en esta muestra", especialmente al incorporar testimonios de mujeres de Badajoz.

Finalmente, el secretario general ha reconocido la calidad artística de Lourdes Murillo y su trayectoria y ha destacado el valor de una propuesta que conecta el arte contemporáneo con el compromiso social.