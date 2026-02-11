Felisa lanza un nuevo certamen de relato corto iberoamericano, dotado con 2.500 euros

Archivo - El programa cultural de la Feria del Libro de Santander alcanza los 13.500 participantes en 2025 - FELISA - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Santander y de Cantabria (Felisa) ha lanzado un nuevo certamen de relato corto iberoamericano, bajo el nombre de 'Vínculo Atlántico', dotado con 2.500 euros, y en el que pueden participar escritores mayores de 18 años (cumplidos en 2025) de cualquiera de los 22 países de Iberoamérica.

Pueden presentar una única obra original de una extensión de entre 800 y 1.500 palabras y debe tener una relación con, al menos, dos de los territorios iberoamericanos, y Cantabria tiene que jugar un papel central.

El concurso tiene como fecha de cierre el 30 de marzo de 2026 y el fallo se conocerá el próximo 29 de mayo, fecha del aniversario del nacimiento de Alfonsina Storni.

La iniciativa, que tiene vocación de perdurar, surge de la inspiración de los principales autores de habla hispana y sus vínculos literarios con las migraciones y la cultura de ida y vuelta, ha informado Felisa.

El certamen está convocado por las Librerías Asociadas de Cantabria (LAC), con la financiación del Ministerio de Cultura de España, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y está dotado con un primer premio de 1.500 euros y un segundo de 1.000.

Esta convocatoria da continuidad a diferentes propuestas realizadas con motivo de la celebración de cada edición de Felisa y pretende estimular la creación de ficción que aborde los vínculos literarios entre los diferentes territorios de Iberoamérica.

Las candidaturas se recibirán de forma exclusiva por correo (vinculoatlantico@felisacantabria.com), las bases se pueden consultar en la web oficial de la Feria y están excluidas todas las propuestas en las que se haya utilizado parcial o totalmente la inteligencia artificial generativa.

Pueden participar escritores de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.