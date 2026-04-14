El Festival Iberoamericano de Poesía Bajo 35 reúne en Tetuán a autores como Gioconda Belli y Jaime Siles

El Festival Iberoamericano de Poesía Bajo 35 de Tetuán reúne a autores como Gioconda Belli o Jaime Siles - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival Iberoamericano de Poesía Bajo 35 reunirá desde este miércoles en el distrito de Tetuán a autores como Gioconda Belli y Jaime Siles, en una programación que reúne recitales, talleres, diálogos poéticos y encuentros abiertos al público hasta el sábado.

Organizado por Be Cooltural con el apoyo de la Junta Municipal de Tetuán, el festival vuelve bajo el lema 'El futuro de la palabra' y se desarrolla en distintos espacios del distrito, con el objetivo de consolidarse como el principal escaparate de la poesía joven iberoamericana en Madrid y fomentar el diálogo intergeneracional.

Según ha desgranado el Ayuntamiento en un comunicado, la programación reúne a voces consagradas y emergentes de la poesía en español, entre ellas Mónica Ojeda y Paula Melchor, junto a otros autores como Alba Cid, Julia Viejo, Markel Hernández, Juanpe Sánchez o Aurora H. Camero, en una propuesta que busca acercar la creación poética a nuevos públicos.

El festival incluye también actividades paralelas como talleres, encuentros con estudiantes y propuestas de poesía participativa, además de la actuación musical de Soleá Morente, que pondrá música a la palabra poética, y la participación de la actriz y directora de cine Itsaso Arana en un homenaje final a las grandes poetas del siglo XX.

La programación arranca así este miércoles con el taller 'Poesía de la fragilidad: arquitectura de la palabra', impartido por la cantora Celia Bsoul a las 10 horas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jaime Vera. Ese mismo día, a las 18.30 horas, tendrá lugar en Nébula Espacio el taller 'Escribir los lagos cristalinos. El poema como visión', dirigido por Paula Melchor.

El jueves la programación continuará a las 19 horas en Gragra con el diálogo-recital 'Antes y después del poema', protagonizado por Jaime Siles y Julia Viejo, un encuentro centrado en el proceso creativo y la evolución de la escritura poética. A las 20 horas se celebrará la convocatoria abierta 'Se busca un poeta'.

El viernes, a las 11.45 horas, el IES Jaime Vera acogerá la conversación 'El amor en poesía', con José Antonio Expósito. Ya por la tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, tendrá lugar el encuentro 'La palabra que viene', con Gioconda Belli y Alba Cid, en el que se reflexionará sobre el papel de la poesía en el contexto actual. A las 20 horas, la cantante Soleá Morente ofrecerá el concierto 'Cantar el poema', una propuesta musical vinculada a la poesía.

El sábado la jornada comenzará a las 11.30 horas en el Centro Sociocultural Tetuán con el taller infantil 'Mundos mágicos para viajar en verso', dirigido por Vanesa Pérez Sauquillo. A las 12 horas, el Espacio Argén acogerá el debate 'Poesía para abordar la verdad', con la participación de Mónica Ojeda, Aurora H. Camero, Juanpe Sánchez y Markel Hernández.

A las 13 horas tendrá lugar el cierre del festival con 'El club de las poetas muertas', un vermú poético en el que la actriz Itsaso Arana, junto a María Roig, Laura Calero y Miguel Sánchez Santamaría, pondrán voz a versos de autoras destacadas del siglo XX en un homenaje en formato cercano y participativo.

Las actividades requieren reserva previa en info@coolturalplans.com , salvo algunas sesiones con entrada libre hasta completar aforo, como el recital del jueves en Gragra y las propuestas del sábado en Espacio Argén, mientras que las entradas para el Centro Cultural Eduardo Úrculo se recogen en el propio recinto.

Bajo 35 se presenta como un espacio de encuentro para nuevas voces de la poesía iberoamericana y para su diálogo con otras disciplinas, en un formato que combina creación contemporánea, participación del público y acercamiento de la poesía a nuevos públicos en un entorno urbano.