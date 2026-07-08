Festival de San Sebastián reconocerá con el Premio Tanta a proyectos que visibilicen la emergencia climática

Festival de San Sebastián reconocerá con el Premio Tanta proyectos que visibilicen la emergencia climática - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián ha reforzado su compromiso con el medio ambiente a través de la creación del Premio Tanta, dotado con 5.000 euros, que busca impulsar proyectos que visibilicen la emergencia climática desde diferentes prismas, y se concederá en esta edición entre los trabajos seleccionados de Ikusmira Berriak y del Foro de Coproducción Europa-América Latina.

Desde el certamen donostiarra han destacado que "un festival de las características del de San Sebastián -internacional, presencial y conectado a redes globales de creación, industria y prensa- no puede aspirar a la neutralidad climática desde la autosuficiencia".

Por eso, entienden este camino como "una red de colaboraciones que atraviesa todas las dimensiones del Festival: desde la producción y la logística hasta el contenido y las narrativas". Para ello, consideran que "es imprescindible trabajar lo medioambiental desde distintas lentes, porque el impacto no se genera en un solo punto ni se resuelve desde una única disciplina".

Una de las líneas de colaboración se sitúa en el ámbito del contenido y las narrativas, a través del trabajo con la European Climate Foundation. Esta alianza ha permitido al Festival de San Sebastián "incorporar con mayor profundidad la dimensión cultural del cambio climático, entendiendo que la transición ecológica también se juega en las historias que contamos y en los imaginarios que construimos".

En este contexto, nace el Premio Tanta, una iniciativa que busca apoyar proyectos audiovisuales que integren -o puedan integrar- una visión "alternativa, constructiva y transformadora" de la emergencia climática. El premio, dotado con 5.000 euros, se concede entre los proyectos seleccionados de Ikusmira Berriak y del Foro de Coproducción Europa-América Latina, reforzando el apoyo del Festival a la creación en sus fases iniciales, ahora incorporando una "lente climática" como "herramienta de desarrollo".

Este trabajo se apoya además en una red de colaboraciones que esta alianza ha ayudado a fortalecer, como la relación con Greenpeace, con quienes lleva más de diez años colaborando en la entrega del Premio Lurra, o con Climate Spring, una organización dedicada a "impulsar narrativas que transformen la forma en la que la crisis climática se representa en el cine, la televisión y la cultura popular".

"El objetivo es sencillo pero importante: entender el cine no solo como un reflejo del mundo, sino como una herramienta que contribuye a construir imaginarios colectivos. Frente a relatos que a menudo se sitúan en escenarios distópicos o de colapso, es relevante mostrar que la emergencia climática ya está ocurriendo, y que también es posible pensar y contar alternativas", han subrayado desde el Festival.

FONDO DE CARBONO

El Zinemaldia participa desde sus inicios en el Fondo de Carbono Voluntario impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de Naturklima, una herramienta de colaboración público-privada que permite compensar emisiones y convertir esa compensación en proyectos concretos sobre el territorio.

Uno de los ejemplos más representativos es la intervención en el entorno de Miserikordia Zaharra, en el monte Uzturre (Tolosa), donde la restauración de ecosistemas forestales se combina con la creación de un refugio climático accesible. La actuación ha permitido eliminar especies invasoras y plantar alrededor de 1.075 árboles autóctonos, con especial presencia del roble atlántico (Quercus robur), además de acondicionar el entorno con zonas de descanso, agua y corredores de sombra.

Desarrollado en 2025 sobre 25 hectáreas, el proyecto contribuye a la captura de CO2, la mejora del confort térmico, la protección del suelo y la conectividad ecológica en el corredor Hernio-Leitzaran, reforzando la resiliencia del territorio frente a los impactos del cambio climático.