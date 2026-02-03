Latinoamérica.- La Fundación Yuste y el Instituto Cervantes realizarán actividades académicas y culturales conjuntas

Logo de la Fundación Yuste - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el Instituto Cervantes han suscrito un protocolo general de actuación que tiene por objeto articular un marco de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de acciones y actividades académicas y culturales de interés mutuo mediante posteriores convenios específicos.

El convenio, que tiene una duración de cuatro años prorrogable por otros cuatro años, busca "canalizar esta cooperación y dotarla de un marco jurídico adecuado" para el desarrollo conjunto de futuras actividades entre las que están la organización de programas culturales, seminarios, exposiciones, encuentros, tribunas o mesas de trabajo, que "difundan y pongan de relieve la rica herencia europea e iberoamericana".

De igual forma, se contempla la realización de programas que se centren en las Relaciones entre la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe y el análisis de los retos y desafíos a los que se enfrentan las regiones europea e iberoamericana.

El protocolo de colaboración también recoge la posibilidad de utilización de determinadas instalaciones de ambas instituciones en las condiciones que se establezcan de mutuo acuerdo, así como la cooperación en programas de difusión tecnológica e innovación, con especial atención al español en la IA y al español como instrumento de trabajo en organismos internacionales, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.