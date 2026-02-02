Latinoamérica.- La Fundación Yuste oferta doce becas para jóvenes investigadores sobre Extremadura, América y Europa

Logo de la Fundación Yuste - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Yuste ha abierto una convocatoria para que jóvenes investigadores, doctorandos y doctores con un máximo de diez años desde la lectura de sus tesis doctorales, presenten una comunicación al IX Congreso Internacional 'Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa' que se celebrará en Guadalupe el 25 de marzo de 2026.

Esta edición lleva por título 'El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra' y la organización concederá hasta doce becas para cubrir la estancia y manutención de los comunicantes.

Los interesados en presentar un trabajo de investigación pueden enviar su propuesta hasta el 2 de marzo, y las líneas prioritarias del Congreso, a las que deben ajustarse las comunicaciones son las relaciones históricas entre América y Extremadura y las relaciones internacionales históricas y actuales entre América y Europa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El congreso tiene por objetivos profundizar en las relaciones entre América y Europa, y priorizar los aspectos relativos a la situación económica y conflictos internacionales de ambas regiones, así como estudiar los flujos migratorios entre América, Extremadura y Europa.

Cabe destacar que durante la mañana del 25 de marzo se sucederán ponencias y mesas redondas a cargo de académicos, periodistas y expertos, y por la tarde tomarán el protagonismo los comunicantes, exponiendo su investigación ante el resto de asistentes.

Los interesados pueden presentar la comunicación en español, inglés y portugués.