Anfiteatro de Tarragona - GRUPO CIUDADES PATRIMINIO DE LA HUMANIDAD

Tarragona asume la presidencia del grupo en una asamblea que fija los nuevos retos a cumplir en 12 meses

TARRAGONA/MÉRIDA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) ha celebrado en Tarragona su primera Asamblea General bajo la nueva presidencia del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, que asumió el cargo a principios de este mes.

Se trata de una cita en la que se han abordado las principales líneas estratégicas que marcarán la acción del GCPHE durante los próximos doce meses, con especial atención a la promoción internacional y la desestacionalización del turismo.

Entre los planes a destacar, Viñuales ya ha adelantado que, el año que viene, se organizará una cumbre iberoamericana en Cáceres que reunirá a las ciudades de Latinoamérica inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con el objetivo de fortalecer las relaciones con nuevos mercados internacionales.

Durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea General, en la que han participado representantes institucionales de las 15 ciudades miembro, el nuevo presidente ha explicado que el grupo "está tomando un nuevo rumbo con una visión más actualizada y ágil, centrada en la consolidación de la nueva estructura técnica, la reactivación de las alianzas institucionales y el impulso de proyectos turísticos y culturales estratégicos".

Tras asegurar que ostentar la presidencia de este Grupo es "un honor" que intentará llevar a "cotas de excelencia" durante este año, ha prometido su trabajo "en pro de dar a conocer mejor estas ciudades, compartir experiencias y conseguir mejoras".

"Este grupo no es algo común, solo existimos nosotros como tal dentro de todas las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, y eso es una virtud que habla muy bien de nuestros compañeros", ha dicho.

NUEVOS RETOS CONJUNTOS

Una asamblea que ha servido para fijar un horizonte a doce meses con novedades. Entre ellas, las ya anunciadas 'Noches del Patrimonio'; o el voluntariado internacional Guardianes de la Muralla, que ofrecerá a trece jóvenes de diferentes países la oportunidad de participar en actividades vinculadas al patrimonio de Ávila a principios de agosto.

Como novedad más importante, se ha acordado una nueva colaboración con Visa que permitirá analizar el comportamiento de gasto del viajero mediante datos agregados para optimizar la oferta cultural.

Otro de los pilares de esta nueva etapa será ese fortalecimiento de las relaciones con nuevos mercados internacionales, entre ellos, Latinoamérica, al tiempo que se siguen impulsando iniciativas dirigidas al turismo de proximidad, con el objetivo de fomentar que los visitantes recorran las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Por eso, se pondrá en marcha un pasaporte del viajero que permitirá acreditar el paso por cada una de las ciudades, incentivando, así, el conocimiento del conjunto de la red y la fidelización de turistas.

Las 15 ciudades han acordado celebrar la próxima Asamblea General en Cuenca, los días 27 y 28 de noviembre, para dar continuidad a esta nueva hoja de ruta.

ROMESCU PARA LOS ALCALDES PARTICIPANTES

Viñuales ha hecho entrega a los alcaldes y representantes municipales que han acudido a la cita de un kit para hacer romescu. "Tienen todo lo necesario. Ya saben que estoy obsesionado con ese tema", ha bromeado.

Así, ha pedido a todos los compañeros que, una vez se pongan manos a la obra, envíen un vídeo con la elaboración, que se compartirá después en redes sociales.

"Ostentaré con alegría y agradecimiento este año que será fructífero para nuestras ciudades, que nos permitirá crecer y en el que sentaremos las bases y el modelo turístico que representamos, que no es el de cantidad, sino el de calidad", ha culminado el nuevo presidente.