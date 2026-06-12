'Los Huérfanos', el nuevo libro de Carmen Mola llega a las librerías el 9 de septiembre

Portada de 'Los Huérfanos'. - PLANETA

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Los Huérfanos', el nuevo libro de Carmen Mola, llega el próximo 9 de septiembre a las librerías y se publicará de forma simultánea en España, Estados Unidos y 18 países de América Latina. Se trata del nuevo thriller de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, el trío de autores que firma bajo el pseudónimo de Carmen Mola.

Su nueva obra comienza en un orfanato de Belfast, donde el miedo era la ley, y la violencia, la única forma de sobrevivir. Aquel infierno convierte a los tres niños protagonistas en hermanos y en algo mucho más peligroso.

Años después, los llaman los Huérfanos. Son dueños de un imperio criminal que se extiende desde Irlanda hasta la Costa del Sol. En Marbella han aprendido que el poder no se hereda: se arranca.

Pero allí hay otra familia que también conoce el precio del poder: los Pastor, unidos por silencios y heridas imposibles de cerrar. Y por encima de todos, moviendo los hilos desde las sombras, está la Hermana Mei, la mujer ante la que incluso las mafias bajan la cabeza.

Carmen Mola nació en la primavera de 2017 en Madrid, cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela, 'La novia gitana', a la que seguirían 'La Red Púrpura', 'La Nena', 'Las madres' y el brutal desenlace de la serie, 'El Clan'. A lo largo de estos años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales, tanto novelas como guiones.

En 2021 Carmen Mola obtuvo el Premio Planeta con 'La Bestia', un thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra. Además, fuera de la serie Inspectora Elena Blanco, ha publicado obras como 'El Infierno'.