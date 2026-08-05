Latinoamérica.- Las ilustradoras madrileñas Elena Hormiga y Carla Novillo, seleccionadas para el 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra

Espantapájaros de Elena Hormiga - IBEROAMÉRICA ILUSTRA

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ilustradoras madrileñas Elena Hormiga y Carla Novillo han sido seleccionadas para formar parte del 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa impulsada por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que reúne cada año algunas de las propuestas más destacadas de la ilustración iberoamericana.

La selección reconoce la trayectoria de ambas creadoras en el ámbito del álbum ilustrado y la ilustración editorial y las sitúa entre las ilustradoras españolas con mayor proyección internacional, destaca la fundación en un comunicado.

Elena Hormiga (Madrid, 1980) es ilustradora y autora de álbumes infantiles. Formada inicialmente como ingeniera superior informática por la Universidad Pontificia Comillas ICAI, posteriormente amplió sus estudios en diseño gráfico, diseño editorial y literatura infantil y juvenil antes de dedicarse profesionalmente a la ilustración.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives, el Laus de Plata y una Mención de Honor en Iberoamérica Ilustra 2023, además de selecciones en certámenes internacionales como la Bienal de Ilustración de Bratislava y el Nami Concours de Corea.

Por su parte, Carla Novillo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su trayectoria como ilustradora y diseñadora multimedia.

Especializada en álbum ilustrado, en 2022 recibió el Premio APIM en la categoría de Editorial Infantil y Juvenil por su obra 'La excursión', incluida posteriormente en la selección internacional The White Ravens 2023. Su trabajo destaca por combinar sensibilidad narrativa y una marcada fuerza expresiva.

EL CATÁLOGO SUMA 43 ARTISTAS

El catálogo de esta edición contará con 43 artistas seleccionados de entre los 827 ilustradores procedentes de 20 países que participaron en la convocatoria.

El premio principal de esta edición ha recaído en el ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros, reconocido por la calidad de su trabajo gráfico y por la exploración visual de sus ilustraciones.

Los creadores incluidos en la publicación proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay, reflejando la diversidad de estilos y propuestas de la ilustración contemporánea iberoamericana.

España contará con siete representantes en esta edición: Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo y Nuria Pocero, conocida como 'Nuppita Pittman', quien además recibió una de las menciones especiales otorgadas por el jurado.

El Catálogo Iberoamérica Ilustra, con más de una década de trayectoria, se ha consolidado como una plataforma de referencia para la difusión del talento gráfico iberoamericano y como una herramienta de consulta para editoriales, agentes y profesionales del sector del libro.