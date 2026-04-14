Latinoamérica.- Los IX Premios Quirino regresan este abril a Tenerife en su reconocimiento a la animación iberoamericana

Presentación de la IX edición de los Premios Quirino, en Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Quirino celebrarán su novena edición del 15 al 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife con un amplio programa de actividades que reunirán a unos 300 profesionales de la industria.

Creados en 2018 con el objetivo de promover la animación de Iberoamérica -integrada por los países de América Latina, además de España y Portugal-, los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission, ha recordado el Cabildo en una nota.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha celebrado que estos galardones consoliden a Tenerife como un punto de encuentro "clave" para la animación iberoamericana, proyectando el talento creativo de los territorios y reforzando los lazos culturales y económicos a ambos lados del Atlántico.

Escogidas entre 265 postulaciones, un total de 27 obras procedentes de siete países competirán en esta nueva edición de los Quirino. Los títulos nominados aspiran al galardón en las siete categorías principales -Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip-, junto a tres técnicas: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original.

Los ganadores, elegidos por un jurado internacional, se anunciarán el 17 de abril en una ceremonia que se celebrará en el Auditorio Adán Martín y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de los Premios.

NOMINADOS

España y Portugal lideran la lista de nominados con 11 y 7 obras respectivamente, lo que confirma el buen momento que atraviesa la animación ibérica. Argentina y Brasil encabezan la representación latinoamericana con 6 y 4 títulos, seguidos por Colombia y México, con 2 obras cada uno, y Chile con una.

En la categoría de Mejor Largometraje, integrada mayoritariamente por producciones en 2D y stop-motion, compiten las españolas "Decorado" de Alberto Vázquez , una sátira existencial basada en el cortometraje homónimo premiado en los Quirino 2018, y "Olivia y el terremoto invisible" de Irene Iborra, drama en stop-motion sobre una niña que enfrenta la fractura de su entorno familiar; junto a la brasileña "Coração das Trevas", debut de Rogério Nunes inspirado en la novela homónima de Joseph Conrad, y "Soy Frankelda" de Arturo y Roy Ambriz, primer largometraje mexicano en stop-motion, que superó los 800 mil espectadores en su país.

Entre las candidatas a Mejor Serie se incluyen la brasileña "Tainá e os Guardiões da Amazônia" de Natália Freitas, que aspira a repetir el premio logrado en 2020 con su primera temporada; la española "Pocoyó" de Guillermo García Carsí, nuevamente finalista con su sexta entrega; la colombiana "Hay algo detrás de ti" de Julián Gómez Reyes, y la mexicana "Mujeres con hombreras" de Gonzalo Córdova, comedia stop-motion para adultos.

La animación portuguesa destaca en la categoría de Mejor Cortometraje con dos títulos: "Porque Hoje é Sábado" de Alice Eça Guimarães y "Cão Sozinho" de Marta Reis Andrade. Completan la categoría "El Fantasma de la Quinta" de James A. Castillo y el argentino "Luz Diabla", codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza.

ACTIVIDADES PREVISTAS

En su programa, los Premios Quirino desplegarán actividades de carácter profesional en torno a los cuatro pilares de su área de industria: el Foro de Coproducción y Negocio, el Laboratorio de Futuros, el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas, y la mesa de trabajo "La mujer en la animación iberoamericana".

Se prevé la participación de unos 300 profesionales procedentes de 27 países, muchos de los cuales viajarán a Tenerife con el apoyo de instituciones nacionales como Brazilian Content-BRAVI y Spcine (Brasil), DGCINE (República Dominicana), ProChile y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

El Foro de Coproducción y Negocio volverá a funcionar como eje central del área de industria, reuniendo a productoras, distribuidores, agentes de ventas, canales de televisión e inversores.

Además, Laboratorio de Futuros --iniciativa impulsada junto a la Fundación Ortega-Marañón-- celebrará una nueva sesión centrada en los desafíos actuales del sector, con especial atención a los modelos de financiación, distribución y generación de propiedad intelectual en un contexto de transformación de la industria.

A ello se sumará el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas, que reunirá a representantes de destacadas compañías de Iberoamérica y Europa para fomentar el intercambio de experiencias y la identificación de oportunidades de colaboración en producción y distribución, entre otras actividades.

Con el objetivo de promover a los nuevos talentos de la animación iberoamericana, algunos de los cortometrajes finalistas estarán disponibles del 13 al 26 de abril en las plataformas de streaming Retina Latina (con acceso gratuito en todo el mundo previo registro) y Filmin (para suscriptores en España).

Por último, del 21 de abril al 19 de mayo, TEA - Tenerife Espacio de las Artes acogerá una muestra de obras nominadas a los Premios Quirino 2026.