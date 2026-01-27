La librería Librerío de la Plata de Sabadell (Barcelona) cerrará el 31 de marzo

Archivo - Libros y material colocado en las estanterías de la librería Laie Pau Claris librería-café ubicada en la calle catalana de Pau Claris, donde los trabajadores preparan libros y material antes de enviarlos. El local, que permanece cerrado al públi - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La librería Librerío de la Plata, en Sabadell (Barcelona), especializada en literatura latinoamericana, cerrará definitivamente el 31 de marzo, ha explicado este martes en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la librería, especializada en literatura latinoamericana, cerrará tras cumplir 13 años el próximo 14 de febrero porque la propiedad no les renueva el contrato de alquiler y la librera Cecilia Picún ha destacado que han tejido "una comunidad" y que hasta el 31 de marzo estarán en la librería recomendando libros.

Hace 5 días la librería Tipos Infames de Madrid, especializada en narrativa independiente, anunció que cerrará las puertas de su local de Malasaña a mediados de febrero, víctimas de la "gentrificación" tras 15 años en activo.