El Meiac de Badajoz y el Museo de Cáceres reciben 88 donaciones de obras de arte durante 2025

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz y el Museo de Cáceres han recibido 88 donaciones de obras de arte durante el año 2025.

La Consejería de Cultura ha dado cuenta este martes al Consejo de Gobierno de los actos de aceptación de donaciones de 88 bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, formalizados durante el año 2025.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE PLASENCIA

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de la adenda número 2 de modificación del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSD) de Plasencia, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a los fondos de la Unión Europea Next-Generation EU.

El objeto de esta adenda es ampliar los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de junio del 2026, fecha en la que también finaliza el plazo de vigencia establecido para el convenio, una modificación no tiene implicaciones presupuestarias, según señala el Ejecutivo regional.