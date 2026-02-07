Una muestra en La Orotava (Tenerife) visibilizará este febrero la "singularidad" del carnaval en las Islas Canarias - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hall del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, ubicado en La Orotava, acogerá hasta el próximo 27 de febrero la muestra 'El carnaval tradicional en las Islas Canarias', una exposición que busca pone en valor las manifestaciones más genuinas del carnaval del Archipiélago, su riqueza cultural y su arraigo popular.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 15:00 horas, y ofrece un recorrido por los carnavales tradicionales de las distintas islas a través de elementos etnográficos, indumentaria, imágenes y material interpretativo que ayudan a comprender la "diversidad y singularidad" de estas celebraciones.

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo, Efraín Medina, ha incidido en la importancia de la muestra para mirar al carnaval "desde sus raíces, desde la identidad y la memoria colectiva" de los pueblos, poniendo en valor tradiciones que han pasado de generación en generación: "El Carnaval tradicional forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y espacios como el Museo de Artesanía Iberoamericana son fundamentales para su difusión y conservación".

Uno de los ejes principales de la muestra es la indumentaria tradicional vinculada al carnaval, entendida como una forma de expresión cultural y simbólica que refleja la creatividad popular, el contexto histórico y la identidad de cada isla. Los trajes, máscaras y complementos expuestos evidenciarían, asimismo, la estrecha relación entre el carnaval y la artesanía, así como el uso de materiales, técnicas y saberes transmitidos a lo largo del tiempo.

La muestra ha sido asesorada por el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, garantizando el "rigor histórico y etnográfico "de los contenidos, así como una correcta contextualización de las piezas expuestas.