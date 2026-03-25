Ópera XXI premia al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts y a la Fundación Banco Sabadell

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ópera XXI ha otorgado sus premios honoríficos al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de Valencia, la Fundación Banco Sabadell y a los impulsores de la asociación Ópera XXI, y ha concedido al premio a la mejor nueva producción latinoamericana a 'Billy Budd' de Benjamin Britten, del Teatro Colón de Buenos Aires.

La ceremonia de entrega de los premios Ópera XXI se entregarán el 15 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, informa la asociación de teatros, temporadas y festivales líricos de España este miércoles en un comunicado.

El premio honorífico a la institución cultural ha sido concedido al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts por su destacada labor en la formación de jóvenes cantantes y músicos de alto nivel, tanto nacionales como internacionales.

El galardón honorífico a la mejor iniciativa de mecenazgo ha recaído en la Fundación Banco Sabadell, constituida en 1994 con el objetivo de promover la divulgación, la formación y la investigación en los ámbitos educativo, científico y cultural.

El premio honorífico a la trayectoria profesional reconoce a los impulsores de Ópera XXI, las personas y entidades que promovieron su creación en 2005 como la mayor asociación representativa del sector lírico nacional y actualmente está integrada por 27 teatros, temporadas y festivales estables de ópera y zarzuela.

La asamblea ha reconocido con el premio a la mejor nueva producción latinoamericana, que se otorga en colaboración con Ópera Latinoamericana, a 'Billy Budd', una producción del Teatro Colón estrenada en julio de 2025 con dirección musical de Erik Nielsen y dirección escénica de Marcelo Lombardero.