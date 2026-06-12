Platino Clásicos, el I festival internacional de cine clásico de la cultura iberoamericana, llega a la Comunidad

Platino Clásicos, el I festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acogerá Platino Clásicos, el primer festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana, cuya presentación oficial tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de junio en la Plaza Mayor de la capital con la proyección de las películas 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963) y 'Cría Cuervos' (Carlos Saura, 1976), respectivamente.

Ambas sesiones estarán acompañadas por actuaciones musicales y un coloquio introductorio. Esta nueva iniciativa cultural puesta en marcha por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y los premios Platino, nace para convertir a la región en "el referente internacional de la conservación de este material en español y portugués", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De este modo, se promoverá la exhibición de películas restauradas, la difusión de los trabajos de recuperación del patrimonio cinematográfico, la colaboración con filmotecas y archivos audiovisuales nacionales e internacionales, así como la promoción de nuevas restauraciones.

Además, esta medida quiere contribuir a acercar al público la importancia de conservar y poner en valor la memoria audiovisual a través de la gran pantalla.

A partir de junio de 2027, el proyecto prevé desplegar una programación de varios días que implicará de forma progresiva a las principales salas de cine de Madrid, instituciones culturales, colegios y universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos de la región, transformándola en un gran escenario dedicado a la historia del séptimo arte.

Además de las proyecciones, el festival incorporará coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones, actividades educativas, presentaciones de restauraciones internacionales, programas académicos y eventos musicales vinculados al universo cinematográfico.

Todo ello permitirá reunir en la Comunidad de Madrid a cineastas, productores, restauradores, archivos, universidades, investigadores, estudiantes, distribuidores y amantes del cine procedentes de todo el mundo, creando una plataforma internacional de intercambio cultural y profesional alrededor del patrimonio audiovisual.