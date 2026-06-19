La Plaza Mayor acoge la proyección de 'El verdugo' y 'Cría Cuervos' dentro de la primera edición de Platino Clásicos

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, en la presentación oficial de la primera edición de Platino Clásicos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de la capital acoge este viernes y sábado la proyección de 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963) y 'Cría Cuervos' (Carlos Saura, 1976), ambas a las 21 horas, además de actuaciones musicales y un coloquio introductorio como puesta de largo de la primera edición de Platino Clásicos, el I festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la presentación de esta cita, a la que ha acudido el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano. "Platino Clásicos cuidará y difundirá nuestro patrimonio audiovisual, un legado compartido por más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, y que supera los 800 millones si incorporamos también a quienes hablan portugués", ha destacado el consejero.

Esta nueva iniciativa cultural puesta en marcha por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y los premios Platino, nace para convertir a la región en el referente internacional de la conservación de este material en español y portugués.

De este modo, se promoverá la exhibición de películas restauradas, la difusión de los trabajos de recuperación del patrimonio cinematográfico, la colaboración con filmotecas y archivos audiovisuales nacionales e internacionales, así como la promoción de nuevas restauraciones.

Según destaca el Gobierno regional, el proyecto prevé desplegar una programación a partir de junio de 2027 que implicará de forma progresiva a las principales salas de cine de Madrid, instituciones culturales, colegios y universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos de la región.

Más allá de las proyecciones, el festival incorporará coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones, actividades educativas, presentaciones de restauraciones internacionales, programas académicos y eventos musicales vinculados al universo cinematográfico.

Todo ello, subraya la Comunidad de Madrid, permitirá reunir a cineastas, productores, restauradores, archivos, universidades, investigadores, estudiantes, distribuidores y amantes del cine procedentes de todo el mundo.