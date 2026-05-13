'Robortizarte' muestra en el MEIAC el trabajo de robotización elaborado por 140 alumnos y 15 docentes de Badajoz

Exposición 'Robortizarte' - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 13 May. (EURPOA PRESS) -

La exposición 'Robotizarte' muestra en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) los trabajos de robotización elaborados por 140 alumnos y 15 docentes de varios centros educativos de Badajoz.

El director de la Editora Regional de Extremadura, Antonio Girol, y la directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), Catalina Pulido, han inaugurado esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo.

En su intervención, Girol ha calificado de "maravilloso" este proyecto en el que, ha explicado, "se demuestra que la creatividad, la tecnología, el arte y el trabajo en equipo pueden ir de la mano para aprender a expresarse de manera innovadora".

Impulsado por el CEIP Lope de Vega de Badajoz, han participado en el proyecto el Centro de Educación Infantil y Primaria 'Lope de Vega' y 'Santa Marina', el Centro de Educación Especial 'Los Ángeles' ydel Instituto de Educación Secundaria 'San Fernando', que han elaborado un total de doce proyectos que aúnan educación y cultura.

El trabajo, coordinado por Daniel Perez Leitón, se basa en metodologías activas de aprendizaje para el que cada centro ha diseñado una propuesta artística en la que se combinan elementos de plástica, construcción, programación y robótica, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Entre las obras reinterpretadas y robotizadas destacan 'Sin Título', de José Pedro Croft; 'El Faro' de Los Carpinteros; 'E.4 A.I.B., de Angel Duarte; 'Terra non descoperta', de Alfredo Jaar; 'Mulata ao Espelho o Mulata peinándose', de Timoteo Pérez Rubio; 'Lágrimas de oso. La Habana vieja', de Segundo Planes; 'Pintura Francesa nº I', de Ray Smith; o 'Guardian Angel' de Saint Clair Cemin, y el propio edificio del museo, entre otros.

En esta exposición se junta ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas y el alumnado investiga, diseña, construye y programa piezas artísticas robotizadas inspiradas en diferentes conceptos y corrientes del arte contemporáneo.

Cabe detsacar que en ediciones anteriores, 'Robotizarte' se ha mostrado en el Museo de Bellas Artes, en el Arqueológico y en el del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.