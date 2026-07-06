San Fermín.- Música latina, cumbia y guacharaca este martes con el Frente Cumbiero en la plaza de la Compañía

Frente Cumbiero actuará en el escenario de la plaza de la Compañía. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segunda noche de fiestas con cambio de ritmos en la plaza de la Compañía. La música latina y la cumbia tomarán el relevo de la música electrónica del día 6 de julio. Frente Cumbiero actuará a partir de las 23.30 horas con su sonido tropical contemporáneo y su renovación y exploración sonora de la cumbia latinoamericana. La tarde musical la abrirá, a partir de las 20 horas, Puttaneska.

Con una larga y exitosa trayectoria, Frente Cumbiero se ha convertido en uno de los mayores representantes de la identidad sonora de la cumbia en América Latina. Liderado por el compositor y productor colombiano Mario Galeano Toro (también miembro fundador de Ondatrópica y Los Pirañas), Frente Cumbiero es reconocido como una de las principales fuerzas impulsoras del nuevo movimiento de la cumbia colombiana.

El catálogo de Frente Cumbiero ha contado con exitosas colaboraciones junto a músicos legendarios como Mad Professor, Kronos Quartet, Orquesta La Delio Valdez y Minyo Crusaders. Como banda en vivo, Frente Cumbiero se presenta en formato de cuarteto, "centrándose en ofrecer un poderoso sonido tropical para la pista de baile mediante la combinación de dos instrumentos de viento, percusión en vivo y sonidos electrónicos con secuencias dobladas".

Entre las presentaciones en vivo más destacadas de Frente Cumbiero se encuentran actuaciones en el MoMA de Nueva York, en el Festival Estéreo Picnic, en el Roskilde Festival, en el Womad, en el Womadelaide, en el Womex, en el Sónar y en el Fuji Rock. Han realizado giras por toda América Latina, África, Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Han publicado discos de vinilo en el Reino Unido, Estados Unidos, España, Japón y México.

FUSIÓN CON PUTTANESKA (DE MOMENTO)

Puttaneska (de momento) es una banda y colectivo musical pamplonés fundado en 2023. Su estilo musical mezcla punk, música electrónica, clásica y folclore, con letras "cargadas de humor, estética queer y actitud desenfadada". Destacan sobre todo por sus directos más parecidos a performances con puestas en escena teatrales.

Cuentan con un álbum publicado 'Je m'appelle phillippe (me la pela que flipas)', que han presentado en distintos festivales y en diversas ciudades del país. Este concierto, en horario de tarde, comenzará a las 20 horas en la plaza de la Compañía.