Latinoamérica.- Serrería Belga se convierte en epicentro del pódcast iberoamericano con más de 40 actividades de 'Estación Podcast'

Serrería Belga reúne a las voces más influyentes de España e Iberoamérica en 'Estación Podcast' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cultural Serrería Belga acogerá hasta el sábado la quinta edición de 'Estación Podcast', el festival iberoamericano de referencia en creación sonora, con una programación que incluirá más de 40 actividades entre pódcast en vivo, talleres, mesas redondas y encuentros profesionales.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha detallado que el festival reunirá durante cinco jornadas consecutivas a algunas de las voces más destacadas del podcasting de España e Iberoamérica.

Serrería Belga se convertirá así en punto de encuentro para profesionales del sector y público general interesado en los formatos de audio digital. La programación será de acceso gratuito mediante descarga previa de invitaciones a través de la web del festival y se desarrollará también en otras sedes de Madrid, entre ellas CentroCentro.

Entre las actividades destacadas destaca la segunda edición de 'Podcastón', una maratón de creación sonora dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, que trabajarán junto a profesionales de la industria en la elaboración de una ficción sonora original.

Igualmente, CentroCentro también se suma a la programación y acogerá este viernes un encuentro entre Carlos Peguer y Mariang, creadores de 'La Pija y la Quinqui', junto a Popy Blasco.

MÁS ACTIVIDADES DE PODCAST

El auditorio de Serrería Belga abrirá la programación del martes con las grabaciones en directo de 'Rimel y castigo', conducido por Nayra Sánchez y Damián Comendador; 'Espíritu de Rock N Roll', presentado por Daniel Acirón y con la participación del grupo Repion; y 'Algo cambió', el espacio impulsado por Fundación SGAE y Jenesaispop sobre industria musical.

El miércoles, la agenda girará en torno al terror y el true crime con 'Me cago vivo', presentado por Alejandra Romeo y Nacho Vega, y 'Mimicidios', conducido por Miren Jaurne (Mimi XXL), centrado en algunos de los casos criminales más impactantes de las últimas décadas.

Del mismo modo, la jornada del jueves contará con propuestas como 'Ni tan malas' y 'Nakatomi Radio', dedicados a repasar personajes femeninos del cine de los años ochenta y noventa, así como 'Mesa de dibujo', el pódcast de La Casa Encendida sobre novela gráfica, cómic y actualidad editorial.

El viernes será el turno de formatos como 'Buena pregunta', centrado en las relaciones diplomáticas entre España y México; 'Cuidado con las macros ocultas', sobre tecnología, arte y creatividad; y 'Con Ribera y Amores', presentado por Mercé de Ribera y Susana Amores.

Ese mismo día también se celebrarán emisiones en directo de 'Greenflags', el pódcast de Greenpeace conducido por Belén y Car, conocidas como las Climabar, con la colaboración especial de Inés Hernand; además de 'Mamarracha', 'A cuchillo TV', 'Última llamada' y 'Simpatía por la industria musical', presentado por Carlos Galán, CEO de Subterfuge Radio.

La clausura del festival, el sábado, estará dedicada a la creación sonora iberoamericana con 'Copilotos del fin del mundo', conducido por Julio Rojas y Paloma Ávila y centrado en los grandes desafíos del presente y el futuro desde una perspectiva tecnológica, científica y humana.

Además de los programas en directo, Serrería Belga acogerá talleres especializados, mesas redondas y actividades sobre los retos y oportunidades de los formatos de audio digital, así como estrenos de ficciones sonoras como 'Tucán Air', 'Lula La Loba' y 'Biotopía'.