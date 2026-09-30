La gira 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour' de Siloé pasará por Albacete el 5 de junio - SANTI GARCÍA / AGENCIA WITIS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Siloé da un nuevo salto con una gira de gran formato que pondrá en circulación más de 300.000 entradas y recorrerá Europa, Latinoamérica y España. En el país, ofrecerá una quincena de conciertos.

La gira comenzará el 30 de enero de 2027 en Alicante (Baltimore Live-Marmara), el 13 de febrero en Barcelona (Sant Jordi Club), el 19 de febrero en Lisboa (Capitólio), el 20 de febrero en Oporto (Casa da Música), el 12 y 13 de marzo en Madrid (Movistar Arena, ampliación de aforo), el 24 de abril en Murcia (Plaza de Toros), el 7 de mayo en Zaragoza (Príncipe Felipe), el 15 de mayo en Avilés (Pabellón Magdalena) y el 5 de junio en Albacete (Espacio IFA).

Continuará el 11 de junio en Fuengirola (Marenostrum Fuengirola), el 12 de junio en Córdoba (Córdoba Live), el 23 de julio en Badajoz (Alcazaba Árabe), el 22 de agosto en Aranda de Duero (Sonorama Ribera 30), el 14 de agosto en San Fernando (Bahía Sound), el 24 de septiembre en Granada (Plaza de Toros), el 9 de octubre Valencia (Roig Arena) y el 30 de octubre en Pamplona (Navarra Arena).

El anuncio llega en pleno proceso de expansión internacional de Siloé. La primera gira europea de la banda, prevista para diciembre de 2026, ya ha colgado el cartel de 'sold out', confirmando la creciente conexión del proyecto con el público fuera de España, ha informado La Trinchera en nota de prensa.

En noviembre de 2026, Siloé viajará a México como banda invitada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos del país y una nueva oportunidad para presentar su directo ante miles de personas.

Dos hitos que anticipan la dimensión internacional que tendrá 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour' y consolidan una etapa en la que Siloé amplía territorios sin perder la esencia que ha impulsado su crecimiento: las canciones, el directo y una comunidad que no ha dejado de expandirse.

Fruto de este éxito, este miércoles recibían en el evento de presentación de la gira un disco de oro por su single 'Amor infinito', que una vez más posiciona a los vallisoletanos como uno de los proyectos con más proyección del panorama nacional.

Para esta nueva etapa, Siloé prepara un espectáculo completamente renovado y concebido para grandes recintos, con una producción a la altura de este nuevo salto pero manteniendo intactas la intensidad, la emoción y la conexión con el público que han definido sus conciertos hasta ahora.

Desde este mismo miércoles estará abierto el registro para el 'early access' que permitirá acceder de forma anticipada a la venta de entradas en https://shop.siloemusic.es/pages/acceso-preventa, mientras que la venta general comenzará el 7 de octubre.