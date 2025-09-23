El Teatro Circo Price alza el telón al circo iberoamericano con la 8ª edición de FiRCO del 3 al 5 de octubre

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price volverá a convertirse en el gran escaparate del talento circense internacional con el Festival Iberoamericano de Circo (FiRCO), que celebra su octava edición con nueve espectáculos del 3 al 5 de octubre.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que el evento regresará con un formato original y con disciplinas que rara vez se pueden ver en directo, como la bicicleta acrobática, la cuerda lisa, el aro pendular, los icarios o el equilibrio de cabeza.

FiRCO se ha consolidado así como el primer y único festival de números cortos centrado en artistas de Iberoamérica. Desde su creación, ha registrado más de 3.500 asistentes cada año y ha colgado en repetidas ocasiones el cartel de "localidades agotadas".

En esta edición, el Price acogerá durante tres veladas a compañías y artistas de gran nivel como los chilenos Silvana Sanchirico y Jacques Schneider, que abrirán cada noche con un número que fusiona la bicicleta acrobática y la cuerda lisa. Además, el Dúo 1 Uno presentará su montaje acrobático.

Desde España, Albert Amores desplegará un arriesgado ejercicio de pole aéreo, y desde Colombia llegarán Nicolás Teusa, que combina acrobacia de suelo y magia con un aro pendular, y José Valencia, especializado en malabares y equilibrios de cabeza.

La portuguesa Sofia Rolao ofrecerá un inusual número de equilibrio de mano y tiro con arco con los pies, mientras que los argentinos Hermanos Segura, Luciano (19 años) y Leandro (24), llevarán al límite la disciplina de los ícaros. Desde Uruguay, Pauli Rivero demostrará su maestría en el trapecio, y como invitada especial, la francesa Camille Judic traerá a Madrid un poético espectáculo de cintas aéreas.

Por su parte, la actriz, música y compositora Raquel Molano ejercerá de maestra de ceremonias, acompañada por la música en directo de la FiRCO Orquestina, sello distintivo del festival.

Durante el evento, los artistas competirán ante un jurado de prestigio internacional, integrado por Irina Naumenko (Circo del Sol), Linda Tavellin (Salieri Circus Awards), Joan Ramón Graell (Central del Circ), Louisa Raluy (Circo Raluy Legacy) y Alba Sarraute (Fira Trapezi de Reus).

El palmarés incluye un primer, segundo y tercer premio a los mejores espectáculos, además del Premio Circontinentes, el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado, otorgado a la propuesta que más sorprenda a los expertos.

FiRCO se presenta asimismo como un punto de encuentro entre profesionales, con artistas, programadores y directores internacionales que coinciden en este evento para descubrir nuevas propuestas y generar oportunidades de colaboración.

Por ello, el Mercado Latinoamericano de FiRCO '25 ofrecerá un espacio de intercambio para programadores, distribuidores y agentes culturales entre el 1 y el 5 de octubre.

La octava edición de FiRCO cuenta con la colaboración del Teatro Circo Price y el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, Iberescena y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A ello se suman entidades como la Academia de las Artes Escénicas de España, el Año Iberoamericano de las Artes Escénicas, la Secretaría General Iberoamericana, Carampa Escuela de Circo o Acción Cultural Española.

Además, el festival está financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU y cuenta con el patrocinio de Cirque du Soleil, AirEuropa, Zirkólika y Stage Lync, lo que refuerza su posición como referencia internacional del circo contemporáneo.