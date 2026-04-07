Latinoamérica.- Tenerife celebrará los 'Días Europeos de la Artesanía' con una programación centrada en la tradición e innovación

Presentación de actividades por los 'Días Europeos de la Artesanía' - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT) y la Empresa Insular de Artesanía, en colaboración con Ayuntamientos e iniciativas de los propios artesanos y artesanas, ha presentado una programación con motivo de los Días Europeos de la Artesanía 2026, a celebrar entre el 7 y el 12 de abril.

Bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', la isla acogerá variadas actividades que pondrán en valor el patrimonio artesanal, su transmisión generacional y su papel en la identidad cultural insular, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

En la programación, destaca el día 10 de abril, con diferentes actos en el centro de arte La Recova, entre los que destaca la entrega de los 28 nuevos carnets de artesanos otorgados en la última convocatoria.

Según explica el Cabildo, a través del consejero Efraín Medina, estas jornadas, bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', invitarán a la ciudadanía a acercarse a los procesos, a valorar el trabajo manual y a reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales adaptándolos a los nuevos tiempos.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Durante los Días Europeos de la Artesanía, Tenerife busca, asimismo, ser punto de encuentro para creadores, artesanos y público general con una programación que combinará tradición, innovación y participación ciudadana.

La isla acogerá, asimismo, exposiciones, talleres y demostraciones que permitirán acercarse tanto a oficios históricos como a nuevas miradas sobre la artesanía contemporánea. Además, se desarrollarán actividades participativas en distintos municipios, donde el público puede conocer de cerca técnicas como la cestería, la alfarería, el bordado o las almazuelas, fomentando así el aprendizaje y la transmisión intergeneracional.

El MAIT también desempeñará un papel destacado con una oferta educativa dirigida a escolares y jóvenes, reforzando la divulgación y la preservación del patrimonio artesanal. La programación se completará con ambientaciones de espacios, visitas a cursos especializados y la publicación online del Premio Tenerife 2025.