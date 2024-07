Lau Noah recibe el 'Premio Paco Martín, a la artista revelación de músicas globales' en La Mar de Músicas de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lau Noah, artista catalana afincada en Estados Unidos, se ha alzado con el ‘Premio Paco Martín, a la artista revelación de las músicas globales’ este sábado en La Mar de Músicas. La cantautora ha recibido el galardón antes de su directo en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Es un honor que mi música se reconozca en mi tierra, España; porque yo me fui muy joven al extranjero pensando que en mi país no había hueco para mí como artista", tal y como ha agradecido la cantautora. "Y gracias a La Mar de Músicas y a este Premio Paco Martín me doy cuenta de que estaba equivocada. Estoy muy feliz", ha apostillado tras recibir el galardón que le ha entregado el concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes.

La periodista Laura Piñero ha presentado la entrega del premio celebrada instantes antes del concierto de Las Noah. Con sus palabras ha ensalzado que Lau Noah ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música sin padrinos ni el impulso de grandes compañías, escribiéndole por las redes a artistas como Jorge Drexler, Salvador Sobral o Jacob Collier para colaborar con ellos. "Siendo autora de un disco que es una oda a las relaciones humanas y tiende puentes entre géneros, culturas e idiomas", ha apostillado.

Por último, en nombre del jurado que ha distinguido a Lau Noah como 'Premio Paco Martín, a la artista revelación de las músicas globales, ha animado al público a seguir descubriendo música, como sucede en este festival.

Y ha ensalzado el legado de Paco Martín que mantiene vive hoy en día La Mar de Músicas. "Paco Martín seguía un parámetro a la hora de programar a un artista, que es que las canciones tienen que emocionar y llegar al corazón. Y eso es algo que Lau Noah consigue, y por eso es ganadora de este premio", ha señalado.

LAU NOAH LLEGA A LUGARES INEXPLORADOS

A propuesta de la Asociación Cultural Paco Martín, el jurado compuesto por las periodistas Amelia Castilla (El País), Ana Sánchez Moreno (TVE), Laura Piñero (SER), Lara López (RNE) y la productora Isabel Sánchez (Sonde 3) ha elegido a Lau Noah entre las distintas propuestas que las promotoras musicales hicieron llegar al festival. Dulzura, inventiva, emoción, virtuosismo, son otras cuatro palabras que definen muy bien a esta mujer que canta con maestría a las incertidumbres de la vida y a la libertad.

Laura Cailà, Lau Noah, artista de Reus afincada en Nueva York, es Premio Paco Martín "por su talento, una interesante propuesta musical de vocación internacional y su rica identidad artística como compositora, cantante e instrumentista".

Al cantar en catalán, castellano, inglés y manejar diferentes estilos musicales, "tiende puentes entre dos mundos, llega a lugares inexplorados por artistas españoles y marca la diferencia en el mercado musical desde la autoedición".

Su música es "como un pedazo de la polifacética Nueva York, cargada de humanidad, de diversidad cultural, de componentes cinematográficos o del espíritu de los intercambios artísticos de géneros como el jazz que se producen en garitos o jam sessions donde la improvisación juega un papel muy importante".

"También mira a casa, a la raíz", según la organización del festival, que ha recalcado que "su calidez como cantautora emociona tanto en canciones desnudas como más producidas". Destaca, además, por "su destreza para tocar varios instrumentos como el piano o la guitarra".

Su segundo trabajo, 'A dos', es una "deslumbrante oda al dueto con nueve personalidades como Jorge Drexler, Sílvia Pérez Cruz, Jacob Collier, Salvador Sobral, Cécile McLorin Salvant o Chris Thile que sin apenas conocerla quedaron prendados de su proyecto, destinado, por su personalidad, a seguir creciendo y aportando nuevas miradas".

Estas canciones "consolidan su paleta narrativa que habla de temas universales con ecos de géneros populares, el minimalismo o folk desde un prisma muy libre", según la organización, que ha ensalzado que es "un álbum tremendamente oportuno y necesario, ya que pone el foco en las conexiones entre las personas, en la amistad a través de la música".

MÚSICA POPULAR BRASILEÑA, RITMOS URBANOS DE CHILE Y CARTAGENA SONANDO

La música popular brasileña también ha tenido protagonismo en esta segunda jornada de La Mar de Músicas de Cartagena. Algunos de los éxitos la mítica formación Tribalistas se han escuchado en la voz de Marisa Monte en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres tras la actuación de Lau Noah. Entre ambas cantantes el público ha bailado al ritmo de Sedo Dj.

Y el también integrante de Tribalistas, Arnaldo Antunes, ha mostrado su lado más íntimo en el nuevo proyecto musical que firma junto al joven pianista Vítor Araújo en un concierto ofrecido en el escenario Repsol del Patio del Antiguo CIM.

La noche la ha cerrado el ritmo urbano de la chilena Ana Tijoux en una segunda jornada que han abierto los cartageneros Naked Family en la plaza del Ayuntamiento con un repertorio que han cerrado con una canción propia dedicada a Cartagena.

PREMIO PACO MARTÍN

Este premio se dio por vez primera en 2021, tras ser suspendido en 2020 por la pandemia. Ya lo ha recibido la cantante cordobesa María José Llergo, el mexicano Ed Maverick y la francesa November Ultra.

El Ayuntamiento de Cartagena ofrece desde el año 2012 el Premio La Mar de Músicas, que distingue a grandes artistas de la música. Han sido galardonados entre otros Rubén Blades, Youssou N'Dour, Omou Sangaré, Susana Baca y Omara Portuondo, entre otros.

Pero si por algo es recordado la labor de Paco Martín, el que fue director del festival hasta 2018, año de su fallecimiento, es por la de descubridor de nuevos sonidos y de nuevos artistas; y por ello este galardón.

Con este premio, tanto la Asociación Cultural Paco Martín, como el propio Ayuntamiento de Cartagena, del que Paco Martín fue funcionario municipal, se quiere recordar al que ha sido uno de los gestores culturales más importantes de España, que entre otros reconocimientos tiene la Medalla de las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Cultura de España.