Leonor Watling y Paco León protagonizan 'Besos al aire': "Es importante y sanador contar todo lo que nos está pasando"

'Besos al aire', la primera serie española que se estrena en Disney+, llega al servicio de streaming este viernes 26 de marzo dentro de su sección Star. Una comedia romántica que rinde homenaje al optimismo, al amor y, sobre todo, a las personas que han velado por la salud y las necesidades de la sociedad durante la pandemia de coronavirus. "Creo que es importante y también sanador contar aquellas cosas que nos han pasado", comenta Leonor Watling, una de las protagonistas.

Dirigida por Iñaki Mercero y escrita y creada por Darío Madrona, 'Besos al aire' relata una serie de historias entrelazadas por la pandemia de COVID-19, que provocó un confinamiento domiciliario de toda la población española durante su primera ola. Una serie que "subraya el lado más conveniente de la vida, su mejor lado", explica Paco León, quien interpreta a Javi, un técnico auxiliar de enfermería.

"Creo que en eso reside la fuerza de saber vivir, en mirar la botella medio llena y sacar lo mejor de cada uno", resalta el actor en una entrevista concedida a Europa Press. "La serie no niega lo que ha pasado y está pasando. Creo que todos nos hemos sentido muy solos pero, a la vez, hemos compartido lo mismo", señala Watling, quien interpreta a la doctora Silvia Cabanas.

Al narrar una historia sobre cómo los sanitarios lucharon por salvar vidas durante la primera ola, así como también la población española se enfrentó al confinamiento, la serie ha querido "rendir homenaje" tanto a los profesionales como a la sociedad. "Fue muy emocionante, se nos saltaban las lágrimas con cada secuencia que rodábamos en el hospital", explica Gracia Olayo, que interpreta a Diana.

"Sentí mucha responsabilidad a la hora de aceptar el papel, muchísima. Tengo amigos que son sanitarios, les admiro profundamente. Creo que 'Besos al aire' está contada con compasión y cariño. Espero que no se ofenda. Es evidente que no estamos contando la realidad, que no es un documental. Pero, dentro de lo que es una comedia romántica, está la emoción y la dureza de lo que vivieron. Espero que no se nos malinterprete", señala Watling.

"TIENE UNA MIRADA TREMENDAMENTE HUMANA"

'Besos al aire' ha contado con asesores sanitarios para darle una mayor veracidad a las escenas médicas. "El asesor médico nos advertía que había ciertas situaciones en las que ellos no harían una acción, pero la narración lo requería. También está ahí el recordar que la serie es, ante todo, ficción", comenta la actriz. "Busca mostrar la esperanza, habla del amor y cómo este puede acompañarte, ya sea con una pareja, entre amigos o con la familia", explica Nuria Herrero, quien interpreta a Berta.

"El mensaje que 'Besos al aire' quiere mandar es que el coronavirus puede acabar con muchas cosas, menos con el amor y eso es un mensaje maravilloso", declara Nancho Novo, Pedro en la ficción. "La vida hay valorarla y hay que vivirla, con sus dramas, pero también con sus comedias, todo forma parte de vivir", argumenta Gracia Olayo, que considera que 'Besos al aire' es "un canto al amor, a la convivencia". "Tiene una mirada tremendamente humana", agrega Zoe Stein, que interpreta a Celeste.

El estreno de 'Besos al aire' se produce con la pandemia aún en activo y con el sector cultural tremendamente afectado. Watling considera que "la industria audiovisual ha reaccionado rápidamente" a la situación actual. "Han hecho un esfuerzo enorme para introducir protocolos y cuidarnos en los rodajes", señala, aunque advierte que otras ramas "no lo están teniendo nada fácil". "El teatro, la música en vivo y otras artes están sufriendo muchísimo. No todos los sectores han podido sortear los problemas", exclama.

"Leí que el 97% del colectivo de actores y bailarines no tiene ingresos para vivir por la pandemia, que muchos están el umbral de la pobreza. En cualquier crisis, la cultura es la primera castigada", denuncia Olayo.