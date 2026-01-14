Cultura.- Los Reyes valoran el papel del periodismo en la dana en su visita a una exposición en València

El Rey Felipe VI y la reina Letizia visitan la exposición 'La transformación de Valencia 1866-2026', a 14 de enero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La exposición ha sido organizada por el diario de Vocento ‘Las Provincias’ con ocasión - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han recorrido este miércoles la exposición 'La transformación de València 1866-2026', organizada por el periódico Las Provincias con motivo de su 160 aniversario y que recorre otros tantos años de "cambio radical" de la capital del Turia con portadas históricas y obras de 30 artistas. Allí, los monarcas se han centrado especialmente en las obras e imágenes relacionadas con la dana y han puesto en valor la labor del periodismo y de la prensa local a raíz de la tragedia.

Durante la visita, Felipe VI ha expresado interés por el cuadro que abre la exposición, una obra que rinde homenaje a la solidaridad de los voluntarios que acudieron a ayudar tras la barrancada, y por la técnica empleada por su autor, el pintor valenciano Luis Lonjedo, con quien ha hablado unos minutos. Además, se ha hecho entrega a los Reyes de un boceto de dicha pieza.

Al acto, celebrado en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), también han asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la alcaldesa de València, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Cultura, Carmen Ortí; y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, entre otras autoridades.

Pérez Llorca ha agradecido a Sus Majestades el "compromiso, implicación y cariño demostrado por la Corona con esta tierra, especialmente desde la dana del 29 de octubre" de 2024.

El jefe del Consell ha destacado igualmente que hayan elegido visitar la exposición sobre la transformación de la capital del Turia, que "es una buena muestra del dinamismo y la capacidad de superación de la sociedad valenciana ante los retos y desafíos que se le presentan siempre con el apoyo de la Casa Real".

La exhibición --comisariada por Beatriz de Zúñiga y Pablo Salazar y que se puede visitar en la Sala Dormitori hasta el próximo 22 de febrero-- recorre los principales cambios experimentados por València entre dos hitos: el inicio del derribo de las murallas de la ciudad en 1865 y los voluntarios que cruzaron el Pont de la Solidaritat tras la dana. Todo ello relacionado con las portadas más icónicas del diario Las Provincias, que lanzó su primer número el 31 de enero de 1866, y con fotografías y páginas de este periódico.

Cada una de las 30 portadas escogidas va acompañada de una ilustración, creadas por 30 artistas, para reflejar espacios emblemáticos de València como el jardín del Turia, la Estación del Norte, el Mercado Central o el estadio de Mestalla, junto a momentos clave como la gran riada de 1957 o la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Felipe VI y doña Letizia han llegado a las inmediaciones del CCCC, a la plaza del Carmen de València, sobre las 12.20 horas y han sido recibidos por Pérez Llorca, Massó, Catalá, Bernabé, Morant y el presidente del consejo de administración de Las Provincias, Gonzalo Zarranz, antes de entrar al museo.

APLAUSOS DEL PÚBLICO

Asimismo, esperaban a los Reyes ciudadanos que les han recibido con aplausos mientras les gritaban 'guapos' al verlos. Tras saludar a las autoridades, los monarcas se han acercado al público para saludarlo antes de entrar en el centro cultural y comenzar el recorrido de la muestra.

En este les han acompañado, además de las autoridades, otros representantes de Las Provincias como su director, Jesús Trelis, y la comisaria del proyecto y jefa de Artes y Nuevas Narrativas del periódico, Beatriz de Zúñiga.

Al inicio de la exposición, don Felipe y doña Letizia han contemplado el cuadro de Luis Lonjedo que abre y homenajea a los voluntarios de la dana. Durante el recorrido han posado, al lado de las autoridades y los representantes del diario, junto a un 'ninot' que representa un quiosco de prensa bajo el título de Las Provincias.

Beatriz de Zúñiga ha explicado, tras la visita, que se trata de un 'ninot' "hecho --por el artista fallero-- Santaeulalia para --la falla-- Convento Jerusalén" con motivo del 150 aniversario de este diario, ocasión para la que el periódico convocó un premio para las comisiones que hicieran un 'ninot' dedicado a Las Provincias. Así, ha precisado que este fue indultado para el diario.

La comisaria ha comentado que lo que más ha llamado la atención de los Reyes "además de todo el tema de la dana, que es donde más se han detenido", han sido las ilustraciones que se exponen y el facsímil del primer ejemplar del diario.

OBRA DE LONJEDO

Respecto a la dana, ha añadido que los monarcas han preguntado "cómo se había hecho el cuadro de Lonjedo" y ha aseverado que también "les ha llamado mucho la atención" que hubiéramos publicado una portada de este mismo creador, hecha con barro, para acabar el primer año de la trágica dana".

Sobre las ilustraciones, De Zúñiga ha añadido que a Felipe VI y doña Letizia además, "les ha llamado la atención la variedad que tenían" y que están hechas por "autores muy jóvenes". "Se han fijado en las fechas y han visto que hay ilustradores e ilustradoras muy jóvenes", ha dicho. Igualmente, ha expuesto que los Reyes han preguntado sobre el primer ejemplar del diario, del que se muestra "el facsímil".

La comisaria, que ha asegurado que los representantes de este medio de comunicación están "contentísimos" con la respuesta que ha recibido la muestra tanto por la visita de Sus Majestades como por parte del público, ha agregado que a la Reina "le ha llamado la atención que no se haya hecho un catálogo al uso para esta exposición". "Hemos hecho lo que sabemos hacer, un periódico", en este caso, "a tamaño sábana que remite a los antiguos. Eso le ha llamado la atención, también como periodista", ha concretado.

Por su parte, el pintor Luis Lonjedo ha manifestado su sorpresa y su satisfacción por el interés que el Rey ha mostrado por su obra homenaje a la dana y por la técnica empleada para pintarla, una caña larga de bambú con un pincel en el extremo.

Así, ha asegurado que le ha hecho "mucha ilusión" que los monarcas haya recibido el boceto de este lienzo, hecho con pintura en tonos barro, y que después, al ver los monitores de la exposición en los que se da a conocer el proceso de realización de este cuadro, Felipe VI haya preguntado por la técnica empleada y que le hayan pedido que se la explicara.

"Me ha preguntado por qué pintaba con cañas y le he explicado que es para tener perpectiva suficiente, para tener vista del conjunto de la obras de las figuras" porque así se aprecia mejor que a una distancia corta", ha expuesto.

"Para poder observar un cuadro muy grande, que ves pero no concibes las dimensiones, necesitas cierto espacio y perspectiva para poder descubrir qué incidencia tiene la pincelada que estás dando o el trazo sobre el conjunto porque si no, no lo percibes", ha indicado el autor. Lonjedo, que ha afirmado que los cuadros grandes siempre los hace así, ha comentado que ha habido grandes pintores que han usado esa técnica como Matisse o Picasso.