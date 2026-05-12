Ayuso destaca la "lectura" como "fundamental" para el aprendizaje en la era digital en los Premios SM de Literatura

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entegra de los galardones a los autores premiados en la 48ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” y “Gran Angular” 2026, en la Real Casa de Correos, a 1 - José Oliva - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este martes la importancia de la lectura como "primera línea de aprendizaje", algo "fundamental en la era digital", durante la entrega de los Premios El Barco de Vapor y Gran Angular, presidida por la reina Letizia.

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ha acogido este martes el acto la 48ª edición de estos galardones que distinguen anualmente a las mejores obras de literatura infantil y juvenil, un acto presidido por la reina Letizia, a quien la presidenta madrileña ha agradecido su "compromiso" con la cultura y la educación.

En esta ocasión, el Premio Barco de Vapor se ha concedido a 'La memoria de las bicicletas', obra del escritor barcelonés Josan Hatero, con ilustraciones de Mikel Valverde, que aborda las amistades de verano entre adolescentes y cómo afrontar las despedidas. El Gran Angular, por su parte, ha sido para 'La Cuarta vida' de Blanca Cuervo, de la novelista y dramaturga Alba Quintas, con cubierta de Ignasi Font, una obra de corte policiaco que se adentra en la desaparición de una adolescente y su investigación por parte de un inspector.

Durante su intervención en el acto, la presidenta madrileña ha subrayado que la lectura "es una base y un complemento básico" y ha defendido que "el amor por la cultura empieza en la infancia", con unos libros que "abren las puertas a territorios inabarcables en sus páginas" y hacen que a través de la lectura "todo sea posible".

Asimismo, ha remarcado que la región es el "principal motor" del sector editorial en España, con 863 editoriales, casi una de cada tres, según el Gobierno regional. "En Madrid se lee, se escribe, se edita, se publica, se distribuye y se compra literatura", ha resaltado Ayuso.