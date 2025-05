MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha comprado algunos libros de Stefan Zweig, Edgar Allan Poe, Gilbert K. Chesterton, Ambrose Bierce y uno de Rafael Cansinos Assens durante su visita a la Feria de libros de Madrid en la Cuesta de Moyano con motivo de su centenario.

Así, la fundadora y directora de la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta, Lara Sánchez, ha explicado a Europa Press que la monarca ha comprado "por lo menos ocho libros" y fuentes de Casa Real han facilitado a Europa Press los títulos: 'El vendedor de libros viejos' de Stefan Zweig, 'Cartas de un poeta (1826-1849)' de Edgar Allan Poe, 'Monstruos y lógica', de Gilbert K. Chesterton, 'Fábulas fantásticas' de Ambrose Bierce y uno de Rafael Cansinos Assens, entre otros.

"Es muy afable, muy cercana. Ella es muy buena lectora y conocía muy bien lo que estaba viendo. Tenía mucho cuidado porque a lo mejor ha visto algún libro que le apetecía leer pero decía: "'es que cualquier cosa me van a sacar punta'. Ha hecho bromas con esto y luego se ha preocupado por el futuro de Moyano", ha comentado divertida Lara Sánchez.

Acompañada de autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la reina Letizia ha llegado a la Cuesta sobre las 11.00 horas de la mañana y después de saludar a algunos autores que se encontraban presentes, ha comenzado el recorrido por las 30 casetas que componen la feria que este domingo 11 de mayo cumple 100 años.

Antes de la visita, escritores como la periodista Mara Torres, Rosa Montero, Edu Galán, Javier Sierra, Espido Freire o Carlos del Amor han recibido a Letizia, que se ha parado a charlar con ellos, especialmente y de forma muy cariñosa con Mara Torres, a quien ha dedicado algo más de tiempo.

Aunque la reina ha comprado estos libros con dinero en efectivo, al final de la visita la presidenta de la Asociación Feria de libros de Madrid en la Cuesta de Moyano y la fundadora de Soy de la Cuesta ha entregado a Letizia algunas ediciones "atesoradas por los libreros" de la feria, en gratitud a su visita --que Sánchez ha calificado como un "impulso"--.

Concretamente, para la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, los libreros han escogido la edición limitada, ilustrada en color por primera vez por el autor, de 'El señor de los anillos', de JRR Tolkien, de la que solo existen 200 unidades.

También una primera edición de 'La dama joven' (1885), de Emilia Pardo Bazán y las 'Obras selectas' de Carlota, Emilia, Ana y Patricio Brönte, los hermanos Brönte. Además, dos primeras ediciones de Baroja, en encuadernación en holandesa: 'El mundo es ansí' y 'Las noches del Buen Retiro'.

LA REINA SE INTERESA SOBRE EL TRABAJO DE LOS LIBREROS

Letizia ha comprado libros solo en algunos de los puestos pero se ha parado a charlar con los dueños de todos los que estaban abiertos. Este ha sido el caso de la caseta número 24, en la que la reina ha mantenido una conversación "personal" con Carlos, el propietario, más que sobre libros.

"No he hablado de libros con ella. Yo soy nuevo concesionario, llevo muchos años trabajando aquí, pero como librero autónomo en una caseta. Y me ha estado preguntando, ¿cómo es abrir una caseta aquí? ¿Cómo es nuestro trabajo diario? Y bueno, si nos va bien", ha explicado el propietario a Europa Press.

Precisamente, Lara Sánchez ha remarcado el interés que ha mostrado la reina por el futuro de la feria. "La visita, muy cercana. Sabía perfectamente cuál es el valor de Moyano y se ha preocupado por su futuro", ha añadido.

En ese sentido, el futuro de los libreros, a juicio de Sánchez, es "incierto" y "depende de que las administraciones faciliten" que estos puedan seguir vendiendo aquí con comodidad.

"Estamos muy preocupados porque las continuas lluvias nos impiden vender. No sabemos si el cambio climático va a marcar un antes y un después para esta feria centenaria y habrá que estar al quite con las administraciones para adecuar las condiciones de las concesiones a que el librero pueda permanecer cuando no puede vender tanto,. No es lo mismo un pliego de concesión de hace treinta años o cincuenta que de ahora. Antes no había internet, no había lluvias continuas o calor extremo, que es cuando tampoco se vende. El futuro lo veo de lucha, como ha sido el reciente presente y como probablemente será el reciente futuro y más", ha concluido.