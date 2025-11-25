Reina Letizia llega a Tudela (Navarra) para presidir el homenaje a Amenábar, entre aplausos y gritos de 'Viva la Reina'

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha llegado este martes, pasadas las 11.43 horas, a las inmediaciones del Cine Moncayo de Tudela, donde presidirá el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar. Los vecinos allí congregados han recibido a la Reina entre aplausos y gritos de 'Viva la Reina'.

A su llegada, la Reina ha saludado tanto al público asistente como a las principales autoridades de Navarra, que la han recibido a las puertas del cine. En concreto, han asistido, entre otros, la presidenta de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la vicepresidenta primera del Parlamento, Maite Esporrín; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno; y el director del Festival Opera Prima, Luis Alegre.

También han asistido el director homenajeado, Alejandro Amenábar, otras personalidades del cine, como el actor Eduardo Noriega, y estudiantes participantes de IES Valle del Ebro, IES Benjamín de Tudela, Jesuitas, Anunciata y ETI.

Este es uno los actos del ciclo de cine denominado 'Nuestros clásicos', organizados por la EPEL Tudela-Cultura y cineclub Muskaria y que se lleva celebrando con estudiantes de Tudela desde hace varios años dentro del Festival de Cine Ópera Prima.

Este año, el ciclo está dedicado a Alejandro Amenábar. La película seleccionada para que el martes 25 de noviembre, en sesión matinal, la vean los estudiantes de Tudela es 'Mar adentro'. La película obtuvo 14 premios Goya, el Globo de oro y el Óscar a mejor película extranjera. Este 2025 se cumple el 20º aniversario del Óscar de esta película.

En el acto de homenaje, además de la Reina Letizia, participa el propio Alejandro Amenábar, acompañado por las actrices Lola Dueñas y Mabel Rivera, y por el productor Fernando Bovaira. El acto estará presentado por Elena Sánchez, directora y presentadora del programa de televisión 'Historia de nuestro cine' y por la actriz Blanca Soroa, que ha participado en la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Tras la proyección, está previsto que la Reina mantenga un encuentro de despedida con autoridades, actores y miembros del comité organizador.