Luciano Pereyra presenta su nuevo álbum “Te sigo amando” previo a sus conciertos en España

Luciano Pereyra - CEDIDA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reconocido artista internacional Luciano Pereyra presenta su nuevo y esperado álbum “Te Sigo Amando”, un trabajo en el que exhibe su versatilidad para abordar múltiples géneros populares, acompañado por grandes figuras de la música.

El álbum está encabezado precisamente por el éxito "Te Sigo Amando" junto a la estrella española David Bisbal, una colaboración que se ha convertido en el pilar fundamental y título de este nuevo proyecto de estudio.

Con canciones pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé, “Te Sigo Amando” es un amplio recorrido por el amor en todas sus formas. Esteálbum cuenta con la producción de Andres Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban, quienes trabajaron junto a Luciano en estudios de Buenos Aires, Miami y Madrid.

Previo a su desembarco en España, Luciano Pereyra abrirá una agenda de entrevistas virtuales durante la primera semana de julio para atender a los medios interesados, antes de sus esperados conciertos en Barcelona (viernes 16 de octubre) y Madrid (lunes 19 de octubre).

Estas citas serán muy especiales, ya que sus seguidores españoles por fin podrán disfrutar en directo de las canciones de su nuevo álbum y de todos sus grandes éxitos. Los medios interesados en coordinar entrevistas virtuales con el artista durante su disponibilidad en julio pueden ponerse en contacto para reservar su espacio).

Estas son las fechas confirmadas para sus actuaciones en España:

Barcelona: Viernes, 16 de octubre de 2026 2030 h) – Teatre l'Aliança del Poblenou.

Madrid: Lunes, 19 de octubre de 2026 2100 h) – Teatro Calderón