Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, un cineasta ítalo-ecuatoriano

Luis Felipe Fernández Salvador junto a Guillermo Navarro, premio Óscar 2007 al Mejor Director de Fotografía - Cedida

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS)

La exploración, la naturaleza y las historias humanas constituyen los pilares de la trayectoria cinematográfica de Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, director y productor ítalo-ecuatoriano que ha desarrollado una filmografía caracterizada por la búsqueda de nuevas formas de narrar la realidad.

Desde las selvas de la Amazonía hasta las islas Galápagos y más allá en las montañas de norte América, Fernández-Salvador ha convertido algunos de los paisajes más singulares de Ecuador y América en escenarios cinematográficos, combinando su experiencia como explorador con una visión artística que busca difuminar los límites entre el documental y la ficción.

Del cine ecuatoriano a los Premios Óscar

Uno de los hitos de su trayectoria fue A Son of Man (2019), largometraje inspirado en los trabajos del antropólogo y cineastas francés Jean Rouch,en una historia familiar sobre ña búsqueda del legendario tesoro del emperador Atahualpa.

La película fue seleccionada por Ecuador como su candidata a la 91.ª edición de los Premios Óscar, en la categoría de mejor película de habla no inglesa, y obtuvo el Gran Premio al Mejor Largometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine de Rhode Island y premio curiosamente también ese año obtuvo también el premio a “mejor largometraje documental de terradisiena” ( italia ).

Con esta producción, Fernández-Salvador concluyo la prueba de concepto de su manifestó cinematográfico de realismo fantástico, un enfoque narrativo que combina personajes y experiencias reales con recursos cinematográficos narrativos y estéticos propios de la ficción, otorgando especial importancia a la construcción visual y emocional de las historias.

Las Galápagos, protagonistas de una producción internacional

Su interés por la naturaleza y la conservación ambiental se refleja en Lions of the Sea, una película del género de “realismo fantástico” rodada en las islas Galápagos que sigue la historia de un joven león marino real y explora los desafíos de supervivencia de esta especie en uno de los ecosistemas más emblemáticos del planeta.

La producción ha contado con la participación de profesionales internacionales del cine, entre ellos Guillermo Navarro, ganador del Óscar a la mejor fotografía por El laberinto del fauno; Nicolas Becker, reconocido por su trabajo en diseño sonoro y ganador al Óscar por el sonido del metal; el productor Chadi Abo nominado al Óscar por la película la cueva.

El proyecto representa una apuesta por acercar al público internacional la biodiversidad sobre todo la ecuatoriana mediante una narrativa cinematográfica inmersiva, en la que el comportamiento de animales y paisajes naturales adquieren un papel protagonista.

Un cine comprometido con las historias de la Amazonía

La trayectoria del cineasta también incluye Waorani, un proyecto documental vinculado a las comunidades indígenas no contactadas de la Amazonía ecuatoriana y a los desafíos sociales y ambientales que enfrentan sus territorios.

Su trabajo cinematográfico aborda así cuestiones relacionadas con la identidad cultural, la conservación de los ecosistemas y la representación de comunidades cuyas historias encuentran en el cine una plataforma de difusión internacional.

Fernández-Salvador también ha participado en iniciativas culturales y ambientales, entre ellas proyectos impulsados por distintas multilaterales y estados amazónicos-andinos.

Una mirada cinematográfica entre la realidad y la ficción

A través de sus producciones, el director ecuatoriano ha desarrollado una identidad artística en la que la exploración no constituye únicamente el punto de partida de sus historias, sino también una metodología de trabajo.

Su propuesta busca acercar al espectador a territorios, culturas y experiencias reales mediante un lenguaje visual que incorpora elementos de ficción, aventura y cine documental.

En esta línea de experimentación narrativa se sitúan también proyectos como Faking Fiction y The Lost Explorer, que forman parte de la trayectoria creativa de Fernández-Salvador y amplían su universo cinematográfico, marcado por el interés por la aventura, la exploración y las fronteras entre realidad y ficción.

Con una trayectoria que conecta el cine de Hollywood, la exploración y la naturaleza, Luis Felipe Fernández-Salvador continúa desarrollando proyectos orientados a proyectar historias vinculadas al Ecuador hacia el panorama audiovisual internacional.