'Lux', el nuevo disco de Rosalía, se convierte en el álbum de una artista hispana más reproducido en un día en Spotify

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha alcanzado un nuevo récord histórico de reproducciones en Spotify, tras el lanzamiento de 'Lux', el álbum que se ha convertido en el disco de una artista de habla hispana más reproducido en un solo día en Spotify.

La plataforma de música ha dado a conocer este martes este récord y destaca la constante evolución artística de Rosalía y su capacidad para seguir desafiando los límites sonoros en su nuevo lanzamiento.

'Lux' es uno de los primeros álbumes en incluir traducciones de letras en trece idiomas diferentes gracias a la ampliación de la colaboración entre Spotify y MusixMatch. Con esta integración ya activa en mercados clave como Estados Unidos y España (desde el 7 de noviembre), los oyentes de todo el mundo pueden comprender al instante sus letras, acortando las distancias entre su música y su audiencia global.