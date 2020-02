Mad Max 5 se rodará en Australia en otoño de 2020

Publicado 07/02/2020 18:09:55 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mad Max ya está preparando su quinta entrega y parece que hay nuevos datos sobre el rodaje de la esperada secuela. Los últimos rumores apuntan a que la película comenzará este otoño su rodaje, que tendrá lugar en Australia.

Según Geeks World Wide el director George Miller ya tiene luz verde para avanzar con el proyecto. En el verano de 2019, Miller dijo que posiblemente habría dos secuelas pero no ha habido confirmación por parte del realizador desde finales del año pasado cuando prometió que la próxima entrega aún estaba en desarrollo. Ahora Production Weekly ha corroborado que la primera de esas secuelas se rodará bajo el título provisional Mad Max: The Wasteland.

Por el momento Miller tiene la vista puesta en Three Thousand Years of Longing con Idris Elba y Tilda Swinton. Se cree que la producción de ese proyecto comenzará en marzo, lo que dejaría suficiente tiempo a Miller para poner en marcha Mad Max 5 en los tiempos que se rumorean. "No he terminado con la historia de Mad Max, creo que hay que ser multitarea y ciertamente hay otra Mad Max en camino después de esto", dijo.

En cuanto a la trama de Mad Max 5, George Miller aún no ha desvelado ningún detalle aunque sí dio pinceladas sobre el futuro de la franquicia. "Hay dos historias, ambas involucrando a Mad Max y también una historia de Furiosa. Todavía lo estamos resolviendo, tenemos que resolver lo de Warner pero parece bastante claro que va a suceder".

Miller se refiere a la batalla legal que ha mantenido con la compañía por temas económicos. Según el director el contrato contemplaba que su productora recibiera un bonus de siete millones de dólares si el presupuesto de la película no superaba los 157 millones de dólares. Según Warner el costo fue superior, algo que el director niega y que le llevó a reclamar.

Aunque por el momento no hay fecha de estreno, se espera que Mad Max 5 llegue a las salas de cine en algún momento de 2021 o 2022.