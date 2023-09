Madrid acoge del 13 al 17 de septiembre el "Ciclo Arado torcido: aspectos de la realidad rural brasileña"

Madrid, 5 sep. (EUROPA PRESS)

El Centro Dramático Nacional, la editorial Pepitas de calabaza, el Instituto Guimaraes Rocha, la Universidad Complutense- Politécnica y la Embajada de Brasil, con la colaboración de Casa de América, organizan el "Ciclo Arado Torcido: Aspectos de la realidad rural brasileña" que se desarrollará del 13 al 17 de septiembre en el Teatro Valle-Inclán, Casa de América y la Escuela de Ingeniería Agronómica.

La propuesta, que engloba charlas, coloquios y documentales sobre aspectos del Brasil rural que son noticia hasta hoy, tiene como eje central la exitosa novela "Arado torcido", de Itamar Vieira Junior, y el aclamado espectáculo "Depois do silêncio" de Christiane Jatahy.

Los encuentros tendrán lugar en el Teatro Valle-Inclán, Casa de América y la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica.

Arado Torcido:

Arado torcido narra la historia de Bibiana y Belonísia y de su familia. De su indestructible y poderoso vínculo y de la relación que mantienen con el mundo.

Con esta maravillosa novela, Itamar Vieira Junior nos abre una ventana que da directamente a la vida de los moradores de las haciendas del desconocido Brasil rural, a sus costumbres y sus creencias, y a su manera de habitar la tierra.

Arado torcido es una historia inolvidable que conjuga con maestría la épica y la lírica, el realismo y la magia.

Heredera de autores clásicos brasileños como Jorge Amado, Graciliano Ramos y Rachel de Queiroz, pero también de libros de escritores como Gabriel García Márquez, Victor Hugo o John Steinbeck, Arado torcido es una bella y conmovedora novela polifónica que cuenta el otro lado de la Historia, el de los más desfavorecidos. Y, a la vez, es un rescate de las costumbres, la religión y la fe de los afrodescendientes.

Con un ritmo ágil, un estilo intimista y melodioso, que vuelve simple lo complejo, y una trama cautivadora tejida de antiguos secretos, la novela valoriza una parte fundamental de la formación del pueblo brasileño y da voz a personajes que tradicionalmente han sido silenciados, con especial énfasis en los miembros más vulnerables de la comunidad que describe: las mujeres, habitualmente sometidas al ciclo de violencia, explotación y marginación.

Itamar Vieira Junior (Autor de la novela Torto Arado):

Escritor brasileño, nació en Salvador, en el estado de Bahía, en 1979.

Cuando era adolescente, se trasladó a Pernambuco, a la ciudad de Sao Luís. Comenzó a estudiar la licenciatura de Geografía en la Universidad Federal de Bahía y se benefició de la beca Milton Santos, destinada para jóvenes negros con bajos ingresos. Obtuvo un máster en Geografía antes de estudiar un doctorado en Estudios étnicos y africanos en la Universidad Federal de Bahía. En concreto, es especialista en la las comunidades quilombolas, formadas por esclavos fugitivos de regiones remotas, sobre todo de la región nordeste.

En 2017 se publicó su cuento La oración del verdugo (L'oració del botxí), finalista del Premio Jabuti de Literatura. Su primera novela, Torto Arado (publicada en castellano por la editorial Pepitas de calabaza con el título Arado torcido), se hizo con el Premio LeYa en 2018, y el Premio Océanos y el Premio Jabuti en 2020. Su última novela es Salvar o fogo, publicada en 2023.

Itamar Vieira Junior es también empleado del INCRA, el organismo estatal encargado de llevar a cabo la reforma agraria en Brasil.

Depois do silêncio:

Depois do silêncio se mueve en torno a la ficción de Torto Arado, la aclamada novela de Itamar Vieira Junior, publicada originalmente en Brasil en 2018 y en 2022 en España por la editorial Pepitas de calabaza, ambientada en un contexto rural del interior de Bahía. Conecta esta inquietante ficción (narrada a través de las voces de tres mujeres con el trasfondo de la lucha de su comunidad por la tierra, la libertad y la identidad) con el famoso documental Cabra, marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, y su relato de la historia de Joao Pedro Teixeira, líder de un sindicato rural asesinado en 1962, y con una investigación basada en trabajo de campo y entrevistas. Un documental/ficción, una obra de teatro/película como un intento de conectar el presente con el pasado, con la esperanza de despejar el terreno para el futuro.

Con Depois do silêncio, Christiane Jatahy profundiza en su búsqueda de un lenguaje teatral y cinematográfico, explorando las líneas de tensión entre ambas formas de arte; entre ficción y realidad; entre los problemas locales de su Brasil natal y el modo en que éstos reverberan en las tendencias globales; entre una profunda preocupación por los tiempos oscuros que viven tanto el país como el mundo y la esperanza, por utópica que sea, de que el cambio pueda llegar.

Christiane Jatahy (Creadora y directora):

Nacida en Río de Janeiro, Christiane Jatahy es licenciada en dramaturgia y periodismo y tiene un máster en arte y filosofía. En 2011, creó y dirigió el largometraje La falta que nos mueve, rodado ininterrumpidamente durante tres horas con tres cámaras de mano. Esta versión, que sigue exhibiéndose en festivales nacionales e internacionales, se proyectó en cines brasileños durante diez semanas.

El material bruto también se proyectó simultáneamente en tres pantallas durante una sesión de cine de 13 horas en la Galería de Arte Parque Lage, el Teatro Sao Luiz de Lisboa y el Teatro Sao Luiz de Lisboa y en el CentQuatre de París. En Londres, creó y realizó el proyecto In the Comfort of Your Home, una videoinstalación documental que se proyectó al mismo tiempo que las performances de treinta artistas brasileños. Fue invitada por la École des Maîtres en 2016. Exploró la relación entre teatro y cine en Julia, de August Strindberg, en 2012, que ganó el Premio Shell a la mejor dirección, y que ella dirigió, y que pudo verse en la Temporada Alta de 2013. En 2014 se inspiró en Txéjov para crear ¿Y si fueran a Moscú? que ganó los premios Shell, Questao de Crítica y APTR.

Después del silencio se presentó en Temporada Alta y sigue representándose en festivales de Europa y Estados Unidos. En 2016 completó la trilogía con El bosque que camina, una adaptación libre y cine en directo.

Por invitación de la Comédie-Française escribió La Règle du jeu, inspirada en la película de Jean Renoir, y en 2018 comenzó el díptico Notre Odyssée basado en la Odisea de Homero. La primera parte titulada Ithaque, se estrenó en el Odéon-Théâtre de l'Europe de París; la segunda parte, O agora que demora, se rodó en Palestina, Líbano, Sudáfrica, Grecia y Amazonia. Esta película dialoga con el teatro y combina la ficción con historias reales de artistas refugiados. La película se proyectó en el Festival d'Avinyó y en el Festival Temporada Alta 2019 y ya ha viajado de gira por Europa, Asia y Estados Unidos.

En 2021 comenzó la Trilogía de los Horrores. La primera parte, Entre Chien et Loup, estrenada en Aviñón, se basa en la película Dogville, de Lars Von Trier. Esta obra se vio el año pasado en el festival. Ese mismo año se estrenó la segunda parte de la Trilogía, Before the Sky Falls, basada en Macbeth y centrada en la masculinidad tóxica. La tercera parte, Después del silencio, trata de la esclavitud y sus consecuencias ante el racismo estructural.

En 2022, Christiane Jatahy recibió el Lleó d'Or de la Bienal de Venecia por su obra teatral.