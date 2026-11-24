Cartel navideño Snow Bubble Sho - Cedida

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS)

¿Es posible hacer desaparecer lo imposible, crear burbujas gigantes que parecen sacadas de un mundo de fantasía y transformar un escenario en un universo mágico? Madrid tiene la respuesta.

Desde Corea del Sur ha llegado a la capital de España SNOW BUBBLE SHOW – MAGIC CHRISTMAS, un espectáculo que combina la magia y el ilusionismo con el fascinante arte de las burbujas en una sorprendente producción visual que promete dejar con la boca abierta a pequeños y mayores.

Protagonizado por dos artistas internacionales de reconocido recorrido en Asia, el mago colombiano Sergio Peña @sergio_magician y el artista coreano Bubble J @bubbleshow_j, este show reúne un gran recorrido artístico, creando una experiencia en la que las burbujas gigantes, la magia, el láser, la música, las luces, los efectos especiales y la participación del público se fusionan para convertir el escenario en un auténtico universo de fantasía.

Tras sus primeras funciones en Madrid, SNOW BUBBLE SHOW encara su despedida de la capital con únicamente dos últimas funciones el próximo 25 de noviembre en el Teatro Escondido de Gran vía. Una oportunidad para vivir en directo un espectáculo visual diferente, que va mucho más allá de la magia convencional y que invita a volver a creer en lo imposible.

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DOS ARTISTAS INTERNACIONALES QUE HAN HECHO DE LA MAGIA SU FORMA DE VIDA

Sergio Peña, reconocido como Sergio Magician, mago colombiano residente en Corea del Sur desde hace más de 15 años, ha desarrollado una importante carrera en el país asiático, actuando en grandes espacios de entretenimiento y producciones escénicas. Fue mago residente de Lotte World Adventure, en Seúl, entre 2014 y 2016, uno de los grandes parques de entretenimiento de Corea del Sur. En 2017 también desarrolló su faceta musical como pianista en Jeju Shinhwa World, complejo internacional de entretenimiento en el que posteriormente trabajó durante siete años como mago residente, desde 2018 hasta febrero de 2025.

Con más de 20 años de trayectoria, Sergio ha llevado su magia a escenarios de Colombia, España, Francia, Tailandia y Corea del Sur, desarrollando un estilo que combina ilusionismo, música, tecnología, luces, efectos visuales y participación del público.

En 2025 participó en el programa televisivo surcoreano MBC Surprise y obtuvo el segundo puesto en la competición de magia DON’T BLINK, celebrada en Corea del Sur. Su dominio del español, inglés y coreano le ha permitido conectar con públicos de diferentes culturas, convirtiendo sus actuaciones en experiencias internacionales.

Bubble J, es un artista surcoreano especializado en el arte de las burbujas, la magia y las artes escénicas, con más de 20 años de trayectoria profesional. Considerado uno de los nombres destacados de esta disciplina en Corea del Sur, ha llevado sus creaciones a más de 100 ciudades de Asia y Europa, conquistando escenarios y públicos de diferentes culturas con un lenguaje artístico tan sorprendente como universal.

También ha desarrollado y producido diferentes propuestas escénicas que combinan burbujas, magia, globos, sombras y recursos visuales, entre ellas Unbelievable Show, Aqua Show y Snow Bubble Show. Sus producciones han recorrido distintos escenarios internacionales, incluyendo giras por China y actuaciones en importantes espacios culturales y de entretenimiento. En 2024, su propuesta The Fantastic Unbelievable Show formó parte de la programación del Edinburgh Festival Fringe, uno de los grandes encuentros internacionales de artes escénicas, con una propuesta familiar que combina magia, burbujas de jabón, globos y teatro de sombras. Como creador y artista, Bubble J ha desarrollado una forma propia de convertir las burbujas en un lenguaje escénico.

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BURBUJAS GIGANTES, MAGIA, LÁSER Y UN UNIVERSO QUE PARECE IMPOSIBLE

SNOW BUBBLE SHOW no es simplemente un espectáculo de burbujas ni una actuación de magia convencional. Es una explosión de imaginación, una experiencia sensorial en la que los espectadores se sumergen en un universo mágico donde todo puede suceder. Burbujas gigantes que parecen flotar en otro mundo, ilusiones que desafían la lógica, juegos visuales, música, luces, láser, efectos especiales y momentos de interacción con el público convierten cada instante en una nueva sorpresa.

La combinación de las habilidades de @sergio_magician y @bubbleshow_j crea una propuesta escénica única: magia que sorprende, burbujas que hipnotizan y una puesta en escena que transforma el teatro en un espacio de fantasía. El espectáculo está pensado para que tanto los niños como los adultos se conviertan en protagonistas de la emoción, recuperando esa capacidad de sorprenderse, de reír, de imaginar y de disfrutar de algo extraordinario.

Porque hay espectáculos que se ven… y otros que se viven.

SNOW BUBBLE SHOW es una invitación a dejarse llevar, a entrar en un mundo donde la magia cobra vida y donde una simple burbuja puede convertirse en algo verdaderamente extraordinario. UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA FAMILIA: DE 3 A 99 AÑOS

SNOW BUBBLE SHOW reúne a diferentes generaciones en torno a un espectáculo que combina humor, magia, fantasía, música, efectos visuales y emoción. Niños, padres, abuelos y amantes de los espectáculos visuales podrán compartir una experiencia en la que la sorpresa no entiende de edades. Una alternativa perfecta para quienes buscan algo diferente, para quienes quieren disfrutar de un plan especial en Madrid y para quienes todavía creen que la magia puede hacerles volver a sentirse niños.

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MADRID, ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA VIVIR SNOW BUBBLE SHOW EN 2026

Después del éxito de sus primeras funciones en la capital, SNOW BUBBLE SHOW – MAGIC CHRISTMAS se despide de Madrid con dos últimas representaciones este miércoles 25 de noviembre a las 18:30 y 20:00 horas. Solo dos oportunidades para descubrir en directo este espectáculo internacional que reúne el talento de dos artistas procedentes de Colombia y Corea del Sur.

ÚLTIMAS DOS FUNCIONES

La magia, las burbujas gigantes y la fantasía volverán a llenar el escenario de Teatro Escondido Gran Vía el próximo 25 de noviembre: Entradas disponibles aquí