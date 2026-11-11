La maestra Alondra de la Parra dirigirá a la OFM en su cuarto programa de abono en el Teatro Cervantes de Málaga

Archivo - Fachada del Teatro Cervantes - DANIEL PÉREZ / TEATRO CERVANTES - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga interpretará en el Teatro Cervantes los días 12 y 13 de noviembre a las 20,00 horas, el Programa 4 de su temporada de abono 26-27. El cuarto programa de abono en el coliseo malagueño incluirá obras de los compositores Dmitri Shostakóvich y Ludwig van Beethoven y contará con la batuta de la directora mexicana nacida en Estados Unidos Alondra de la Parra.

La OFM estará también acompañada en esta cita de abono por las actuaciones solistas del pianista francés Thomas Enhco y el trompetista madrileño Alfonso González Barquín, han indicado en un comunicado.

La primera parte se dedicará a la interpretación dos obras del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, comenzando con su Obertura festiva en La mayor, Op. 96, compuesta en 1954.

Esta pieza se enmarca en una etapa en la que el compositor se aleja de las vanguardias y se dedica a crear obras convencionales y ligeras,acordes al clima de alivio y creciente libertad para los artistas en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin.

Compuesta para celebrar el trigésimo séptimo aniversario de la Revolución Bolchevique, es una pieza vibrante, enérgica y muy brillante, conocida por su fuerza rítmica y su despliegue de metales.

Tras esta obertura interpretarán el Concierto en Do menor para piano, trompeta y orquesta de cuerdas, Op. 35, terminado por Shostakóvich en 1933, en el que intervienen como solistas Thomas Enhco y el Alfonso González Barquín.

Su estreno tuvo lugar el 15 de octubre de ese mismo año durante la inauguración de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Leningrado, bajo la dirección de Fritz Stiedry, con Alexander Schmidt como trompetista y el propio Shostakóvich al teclado, cosechando una excelente acogida.

A pesar de su título formal, la pieza funciona en la práctica como un doble concierto debido al protagonismo equivalente que comparten ambos instrumentos.

La segunda parte del Programa 4 se dedicará íntegramente a la Tercera Sinfonía en Mi bemol mayor, Op. 55 'Heroica' del compositor alemán Ludwig van Beethoven, compuesta en 1804.

Esta obra, musicalmente revolucionaria, se estrenó en privado en la residencia del príncipe Lobkowitz, a quien está dedicada, y su primer concierto público tuvo lugar el 7 de abril de 1805 en el Theater an der Wien bajo la dirección del propio compositor.

A pesar de los mitos, la Sinfonía Heroica, cuyo sobrenombre no apareció hasta su publicación en 1806, nunca fue un retrato de Napoleón Bonaparte. Aunque Beethoven planeaba dedicársela al proclamarse como Primer Cónsul de Francia, montó en cólera en mayo de 1804 al enterarse de que se había coronado emperador, destruyendo la portada de la partitura.