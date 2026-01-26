Manny Cruz regresa a Madrid en San Valentín: “El merengue está más vivo que nunca

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor dominicano Manny Cruz, seis veces nominado al Latin Grammy, regresará a Madrid para actuar el próximo 14 de febrero en la sala Cats Latin Dance, en una cita prevista para la noche de San Valentín que incluirá además la participación de su hermano, el cantautor Daniel Santacruz, ganador del Latin Grammy 2020 a Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por “Larimar”.

“El merengue está más vivo que nunca”, ha afirmado el cantante dominicano Manny Cruz en una entrevista para Europa Press.

En esa línea, Cruz ha apuntado que observa “más y más jóvenes, incluidos muchos niños” conectando con su música, y ha celebrado que “más y más artistas” del ámbito urbano y del pop “se han inclinado en hacer merengue”, un fenómeno que, según ha reconocido, le “llena de mucha ilusión” por ver cómo el género “va acaparandonuevamente nuevos mundos”.

Sobre su regreso a la capital, el artista ha asegurado que “siempre es muy especial venir a Madrid”, y ha destacado que le encanta “la ciudad, su gente, su gastronomía”. Además, ha agradecido el recibimiento del público español “me llena de mucha emoción sentir como los españoles siempre me reciben con tanto cariño”.

De cara al directo, Cruz ha resumido con humor el efecto que le gustaría provocar tras el concierto a sus espectadores celebrando la “bailada que han dado”, ha dicho, anticipando una noche enfocada al baile y la celebración.

El show contará también con Daniel Santacruz, una colaboración que el cantante ha descrito como “un sueño hecho realidad”. “Me lo disfruto como artista, como mi hermano y como maestro. Es mi mejor amigo”, ha añadido, subrayando la ilusión de presentarse por primera vez juntos en Madrid.

La visita coincide con el impulso reciente de “Pa’ Perderte”, colaboración con El Blachy en un merengue típico. Cruz ha explicado que, cuando recibió la idea, sintió que había encontrado “la canción que por años estaba buscando”, y ha señalado como curiosidad que le llegó “antes de montarme en vuelo de Madrid a Santo Domingo”.

Preguntado por la inspiración emocional del tema, que aborda el momento de soltar una relación no correspondida, el artista ha remarcado que las canciones también nacen de

“desconocidos”, “una frase” o “una melodía”, convencido de que conectará con quienes atraviesan una situación similar.

Además, Manny Cruz trabaja en un nuevo álbum previsto antes del verano de 2026, que ha definido en una frase como “Mis raíces, dos islas” y que ha descrito como “un álbum conceptual” que prepara desde hace “más de año y medio”.

Tras su paso por Madrid, el cantante ha avanzado que su agenda continuará en Canarias. “Nos vamos de Madrid para Tenerife a una presentación sumamente especial que pronto anunciaré en mis redes sociales”, ha indicado, en una trayectoria que ya le vinculó con España tras su participación en noviembre de 2025 en la primera verbena oficial de arranque del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, según la información facilitada por su equipo.