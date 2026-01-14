Manny Cruz, la voz joven que reivindica el merengue, regresa a Madrid

Manny Cruz, cantante dominicano - Cedida

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

En un momento en el que los sonidos urbanos dominan el panorama global, Manny Cruz se ha consolidado como uno de los artistas jóvenes más comprometidos con mantener vivo el merengue, llevándolo a nuevas audiencias sin perder su esencia. Cantante, compositor y referente de la música tropical contemporánea, Manny estará en Madrid el próximo 23 de enero, disponible para entrevistas con medios, antes de su concierto del 14 de febrero en la sala Cats Latin Dance.

El show, que se celebrará la noche de San Valentín, será junto con su hermano Daniel Santacruz, cantautor dominicano de referencia internacional, quien ha compuesto para artistas como Carlos Rivera, Reik, Prince Royce y Shakira, entre muchos otros. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma World Tickets.

La visita de Manny Cruz refuerza su creciente vínculo con España. En noviembre de 2025, fue uno de los artistas invitados a la primera verbena oficial que dio el pistoletazo de salida al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una cita clave dentro del calendario cultural de las Islas. Está previsto que el artista vuelva a participar allí próximamente.

Más allá del directo, este es un momento especialmente relevante para conversar con Manny Cruz. El artista se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, previsto para antes del verano de 2026, una producción que reúne a nombres clave de la música latina como Emilio Estefan, Motiff y Antonio González, además de compositores como Daniel Santacruz, Nacho, León Yamil, Yadam y el propio Manny. Un proyecto que reafirma su misión: defender el merengue como un género vivo, contemporáneo y con proyección global.

En esa misma línea se inscriben colaboraciones recientes como “Procura”, junto al mexicano Eden Muñoz, una reinterpretación del clásico escrito por Chichí Peralta, que demuestra cómo el merengue puede dialogar con otras tradiciones musicales sin perder identidad. Próximamente, Manny estrenará además un nuevo tema junto a El Blachy, referente indiscutible del merengue típico.

A lo largo de su carrera, Manny Cruz ha sido reconocido con 6 nominaciones al Latin Grammy, incluyendo una por coescribir “Deja Vu” junto a Daniel Santacruz, interpretada por Prince Royce y Shakira, canción que le valió un Premio Billboard a Mejor Canción Tropical y dos Latin American Music Awards. Suma 10 Premios Soberano, 1 Premio ASCAP, nominaciones en Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, y ha sido designado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en República Dominicana, además de Hijo Predilecto de Santo Domingo.

Con colaboraciones junto a Elvis Crespo, Milly Quezada, Johnny Ventura, Eddy Herrera, Anthony Santos, Nacho, Ilegales y otros grandes nombres del Caribe, Manny Cruz representa a una generación que entiende el merengue no como nostalgia, sino como identidad cultural, presente y futuro.