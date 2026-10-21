‘Maradona: sus últimos 14 días’ todo lo sucedido en torno a la muerte del astro argentino

Antena 3 Internacional estrena el especial de Equipo de Investigación 'Maradona: sus últimos 14 días' - Cedida

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

Antena 3 Internacional estrena el especial de Equipo de Investigación 'Maradona: sus últimos 14 días', presentado por Glòria Serra, el viernes 23 de octubre, coincidiendo con la recta final del juicio abierto en Argentina por la muerte del futbolista.

El documental es el resultado de la reconstrucción de todo lo sucedido en torno a la muerte de Diego Armando Maradona que, por primera vez, cuenta con la participación de las hijas Jana y Giannina, quienes relatan la salida de su padre de la clínica, ocho días después de superar una operación de urgencia. El especial también recoge el testimonio de Verónica Ojeda, expareja de Maradona, y del enfermero Ricardo Almirón, encargado de los cuidados del astro argentino durante su internación en una habitación improvisada, y uno de los acusados principales en el juicio penal.

A través de un riguroso desglose hora a hora, el especial confronta los registros de enfermería con los informes forenses y las declaraciones judiciales, sacando a la luz contradicciones flagrantes. Otro de los pilares del reportaje es el acceso a los audios privados que revelan las advertencias desesperadas sobre el declive físico de Maradona, las alarmantes respuestas de quienes debían protegerlo y conversaciones clave entre el médico personal, Leopoldo Luque, y su secretario, Maximiliano Pomargo, en torno al polémico traslado y su dramático desenlace 14 días después.







Equipo de Investigación también aborda las distintas fases del proceso judicial, que comenzó formalmente en abril, tras haber sido reprogramado y haber superado la anulación por fallas en el tribunal. Después de más de 45 audiencias, la comparacencia de 75 testigos y las peticiones de condena de los fiscales y la querella, esta semana concluye la fase de alegatos finales con los argumentos de las defensas, que dejarán el caso listo para veredicto en diciembre.

Finalmente, 'Maradona: sus últimos 14 días' se adentra también en el complejo frente comercial del caso: la disputa judicial por los derechos de explotación de la marca Maradona. Este litigio paralelo, que investiga una presunta administración fraudulenta, enfrenta directamente a los cinco hijos y herederos legítimos del futbolista contra el abogado y último apoderado, Matías Morla, que cuenta con el respaldo de las hermanas.









HORARIOS DE EMISIÓN

ESTRENO- Viernes, 23 de octubre

LATAM: 8:30PM Méx / 9:30PM Col / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

US: 10:30PM ET / 7:30PM PT

REPETICIÓN – Martes, 27 de octubre

LATAM: 7:30PM Méx / 8:30PM Col / 9:30PM Ven / 10:30PM Arg

US: 9:30PM ET / 6:30PM PT