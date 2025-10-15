“El Marcapáginas” de David Felipe Arranz, galardonado con la Antena de Oro 2025

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS)

El programa literario “El Marcapáginas”, dirigido por el filólogo y periodista David Felipe Arranz desde septiembre del año 2000 y que actualmente emite todos los sábados Radio Intereconomía, ha sido galardonado hoy con la Antena de Oro 2025 por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Con más de 25 años en antena, el espacio es un referente en el periodismo cultural radiofónico del país; a juicio del jurado, “constituye todo un mérito que un espacio dedicado a la cultura haya estado tanto tiempo en antena, una manera única de fomentar la lectura, promocionar la cultura y defender un periodismo de calidad e independiente en un formato siempre novedoso, capaz de renovarse año tras año”. Su longevidad demuestra así su relevancia y su conexión con la audiencia.

El programa ya ha sido reconocido anteriormente con el Premio a la Bibliodiversidad 2023 por la Comisión de Pequeños Editores de la Asociación de Editores de Madrid, por su labor de visibilizar el trabajo de las pequeñas editoriales y sus autores. Arranz, profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, da voz cada semana a editores y escritores consagrados, pero también a los menos conocidos, fomentando la diversidad cultural y editorial. “El Marcapáginas” ha recibido además la Antena de Plata 2018 de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que destacó en aquella ocasión su equilibrio entre rigor, dinamismo y accesibilidad.

PERIPLO DE UN CUARTO DE SIGLO POR VARIAS EMISORAS

Arranz promueve la lectura como pilar de la educación y la libertad, buscando fomentar entre los jóvenes la pasión por la cultura y el espíritu crítico a través de los libros. Su estilo apasionado, desenfadado y riguroso hace que el programa sea tan atractivo como de gran nivel, incentivando el interés por la literatura en un público amplio. En un

contexto donde los medios privados suelen priorizar otros temas, “El Marcapáginas” destaca por su esfuerzo “titánico” en palabras de su director por mantener un espacio dedicado a la cultura, compitiendo en el ámbito de la radio comercial. Así, a lo largo de su historia, el programa ha pasado por diversas emisoras (Radio Círculo, Radio Cervantes, Radio Inter, Gestiona Radio, Capital Radio y Radio Intereconomía, en la actualidad) y se ha adaptado también a formatos como el pódcast, asegurando su accesibilidad y relevancia en la era digital.

El vallisoletano David Felipe Arranz, también escritor, se ha consagrado por abordar temas de hondo calado con un tono desenfadado y cercano, que hace que la cultura resulte atractiva para un público amplio, buscando atraer los oyentes con un lenguaje claro y ameno. A pesar de su tono ligero, el programa mantiene un enfoque riguroso, con entrevistas profundas y bien documentadas a escritores, editores y figuras culturales. Arranz, como filólogo, periodista, comparatista y profesor de periodismo, aporta siempre un análisis crítico y fundamentado, generando entrevistas fluidas y auténticas que transmiten entusiasmo.

OTROS GANADORES DE LA ANTENA DE ORO 2025

Entre los galardonados en esta edición se encuentran también Fernando Martín (RNE), Nacho Ares (Cadena Ser), Fernando de Haro (COPE), Rosana Laviada (esRadio), Rafa Latorre (Onda Cero), Julián Garvín (Kiss FM), Javier López (Click Radio TV), Nieves Álvarez (TVE), Susana Griso (Antena 3), Diego Losada (Cuatro), Sandra Barneda (Telecinco), Josep Pedrerol (La Sexta) y Antonio Jiménez (TRECE). Además, Matías Prats (Antena 3) y el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, han sido reconocidos con la Antena Extraordinaria.