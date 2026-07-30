Marcial Muñoz: "Los medios tradicionales no van a desaparecer, se van a transformar"

Marcial Muñoz y la periodista Ixchel Gotor Blanco - CEDIDA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Marcial Muñoz lleva cerca de 20 años viviendo en Colombia, donde ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en el periodismo y la comunicación política. Actualmente está al frente de “El Discrepante”, un canal de videos políticos-económicos, escribe columnas de actualidad y trabaja en una trilogía de ciencia ficción centrada en el futuro en la inteligencia artificial. Además de compaginarlos con su proyecto “EYE Foco Media”.

Muñoz explica que su experiencia en Colombia le ha permitido conocer diferencias culturales que también afectan al ámbito profesional. A su juicio, los españoles deben prestar especial atención a la forma de relacionarse cuando trabajan en el país. “La forma en cómo te diriges, hablas o tratas a la gente” afirma.

Sobre las oportunidades para emprender, considera que Colombia es un país con posibilidades para quienes cuentan con una idea y recursos para desarrollarla, aunque advierte de que los plazos pueden ser más largos de lo previsto. “Con ganas y un poquito de capital, es un país con unas posibilidades impresionantes”, sostiene.

Durante su trayectoria ha participado en diferentes proyectos de comunicación y ha dirigido medios en Colombia. A raíz de esta experiencia, comenta sobre los cambios en los hábitos de consumo en la comunicación. Marcial Muñoz considera que es uno de los aspectos que más destaca al hablar del futuro del periodismo. Sostiene que las nuevas generaciones se han alejado de los medios tradicionales y que las marcas deberán adaptarse a Internet y a las redes sociales.

“Nadie que tenga menos de 30 años hoy en día consume medios tradicionales”, afirma. Sin embargo, no cree que estos medios vayan a desaparecer, sino que tendrá que modificar sus formatos. “Los medios tradicionales no van a desaparecer, se van a transformar”, señala.

En este contexto se sitúa “El Discrepante”, un canal político-económico desde el que Muñoz ofrece una perspectiva liberal y busca generar debate. Su objetivo, explica, es que los espectadores conozcan otros puntos de vista y desarrollen una mirada crítica sobre la actualidad.

“El Discrepante lo que necesita es que la gente discrepe, y que la gente sobre todo razone un poco", asegura. El periodista señala que no pretende adoctrinar, sino plantear su opinión para que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones.

Su actividad profesional se combina con la escritura de una trilogía de ciencia ficción sobre la inteligencia artificial. Muñoz explica que lleva años interesado en la tecnología y que decidió utilizarla como eje de sus novelas para imaginar cómo podría ser el futuro. "Para mí es un tema crítico porque está afectando ya mucho nuestra vida y, de ahora en adelante, ni nos lo esperamos", afirma.

La primera novela de la saga la escribió sin utilizar inteligencia artificial. Posteriormente comenzó a utilizar estas herramientas para realizar consultas y proyecciones sobre el futuro. Según explica, algunas de las respuestas que recibió coinciden con escenarios que él mismo había planteado previamente en su obra.

La trilogía finalizará con la entrega de “Omega”. Muñoz adelantó que el desenlace estará marcado por el enfrentamiento entre la humanidad y las máquinas, aunque evita desvelar detalles. “La humanidad se tiene que imponer sobre la máquina”, concluye.