Marcial Muñoz presenta Alpha, una novela sobre el futuro de la humanidad y la IA

Marcial Muñoz - CEDIDA

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista español Marcial Muñoz ha presentado su nueva novela “Alpha”, la segunda entrega de la saga. Este libro plantea una reflexión sobre los límites de la tecnología y el futuro del ser humano, en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial.

La obra, que continúa la historia contada en PSI, se sitúa en un futuro cercano, entre 2030 y 2089. Combina elementos de thriller con una mirada crítica sobre el desarrollo tecnológico. El autor define su propuesta como una realidad anticipada, alejándose de la ciencia ficción tradicional, al considerar que los escenarios que describe podrían suceder en un futuro cercano.

En este sentido, Muñoz ha explicado que el objetivo principal de la novela es concienciar especialmente a la gente joven sobre el impacto de la tecnología en la sociedad , advirtiendo del riesgo de perder la esencia humana en la búsqueda de la perfección. “Debemos poner un límite, no a la tecnología que es imparable, sino a nuestra ansia de dejar de ser humanos” ha señalado.

La trama de Alpha desarrolla conflictos entre grandes corporaciones tecnológicas, con situaciones de poder, asesinatos y tensiones familiares, mientras profundizan en el origen de la crisis. Según el autor, la novela plantea una pregunta central, si la humanidad aún está a tiempo de revertir las consecuencias de su propio progreso desmesurado.

Con su trayectoria de más de dos décadas en medios de comunicación, incluyendo la dirección de proyectos en España y Colombia, el autor reconoce que su experiencia periodística ha influido en su forma de narrar. Muñoz declara que “te da una visión global del mundo que te rodea y un contacto con las tendencias antes de la mayoría de gente”.

Asimismo, la novela aborda el dilema ético que plantea la inteligencia artificial. La posibilidad de que supere la capacidad intelectual humana. “Lo que no debemos permitir es que en una o dos generaciones podamos autodestruir con un exceso de inteligencia artificial” advierte el escritor, quien plantea la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de crear sistemas más avanzados que sus propios creadores.

El autor concede un pequeño avance sobre lo que será el tercer libro de la saga, que dice estar ya escribiendo . “ El motivo del tercer libro estará basado en el momento que dejemos de controlar ese

monstruo, la inteligencia artificial”.

En paralelo, también reflexiona sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el periodismo, un sector que bajo su punto de vista, atraviesa una transformación profunda. Aunque reconoce los riesgos, destaca también las oportunidades que ofrece la digitalización, como la posibilidad de que cualquier profesional pueda crear su propio medio.

Con esta segunda entrega, Marcial Muñoz busca no solo entretener, sino también generar un debate ético en el lector. Subrayando que el verdadero riesgo reside en la pérdida de valores esenciales frente a la obsesión por la perfección artificial.