Marián Martínez impulsó en HOST 2025 una nueva visión para atraer talento a la sala

SAN SEBASTIÁN, 4 Nov (EUROPA PRESS)

El pasado 3 de noviembre, el Basque Culinary Center acogió HOST 2025, la décima edición del congreso de referencia sobre tendencias e innovación en sala y servicio. En esta edición conmemorativa, Marián Martínez, directora del Cenador de Amós (tres Estrellas MICHELIN, Estrella Verde y tres Soles Repsol), participó como referente dentro del sector, acompañada por algunos de los mejores jefes de sala de España, en una jornada que buscó proyectar el futuro del oficio y dignificar su papel estratégico en la experiencia gastronómica.

Bajo el lema “Producto, relato y territorio”, HOST 2025 celebró diez años de liderazgo en la reflexión sobre la hospitalidad contemporánea. El congreso puso el acento en el producto como origen de todo relato culinario y en la importancia de la sala como mediadora entre territorio, cocina y comensal.

Con su ponencia titulada “El pulso de la sala para atraer talento”, Marián Martínez abordó uno de los grandes desafíos del sector: la escasez estructural de personal de

sala. Su intervención planteó cómo pasar del mensaje “Se busca personal” a una estrategia de largo recorrido basada en formación, crecimiento y reconocimiento. “Aquí no solo se sirve. Aquí se crece. Se forma. Se inspira”, subrayó Martínez, defendiendo la necesidad de crear itinerarios profesionales reales con módulos escalonados de formación, mentores internos y estructuras que permitan a quienes empiezan convertirse en referentes.

Durante su participación, Martínez también hizo una reflexión sobre el cambio cultural necesario en la hostelería: “Durante años confundimos excelencia con perfeccionismo y servicio con sacrificio. Pero el talento ya no busca héroes agotados, busca proyectos con sentido. Hoy, medir el éxito también significa medir el bienestar del equipo.”

HOST 2025 reúnió a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional de sala, entre ellas: Xavi Alba (Enigma), JD Sandoval (Coque), Chefe Paniego (Portal Echaurren), Abel Valverde (Desde 1911), Marta Campillo (DiverXO), Dimitris Leivadas (Delta Lambda Hospitality), Alatz Bilbao (Bakea), Giacomo Gianotti (Paradiso), Elsa Yranzo (Creative Food Studio), Paula Miguel Rivero (Aleia), Juan Mediavilla (UPPS), Jaione Aizpurua (Kabo) y la propia Marián Martínez (Cenador de Amós).

Como cierre de su intervención, Martínez citó una frase que da la bienvenida en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo en Madrid: “Vale quien sirve.” Una declaración sencilla pero poderosa, que resume su visión: el valor del oficio no está solo en lo que se sirve, sino en cómo se sirve; en las personas que lo hacen posible y en el propósito con que lo hacen.