Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI, recibe el premio "Ana Frank" por su defensa a los DD.HH. en Iberoamérica

Mariano Jabonero con el Premio Ana Frank - OEI

ÁMSTERDAM, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 26 de marzo, Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha recibido en Ámsterdam el premio Ana Frank por su “compromiso con los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad”.

El jurado ha destacado su amplia trayectoria como una de las personalidades más influyentes en el campo de la educación en el mundo, en especial en la región iberoamericana, con más de 40 años de trayectoria profesional, en los que ha trabajado en todos y cada uno de los países que conforman la región, aportando pasión y visión estratégica en aras de impulsar la calidad, equidad e inclusión de sus sistemas educativos.

El galardón ha sido entregado en un acto en la emblemática casa de Ana Frank, — convertida en museo para honrar la memoria de quien hoy es un símbolo de lucha y esperanza—, de la mano de su director, Ronald Leopold, y de Héctor Shalom, director del centro para América Latina, que tiene su sede en Buenos Aires.

“Es un motivo de orgullo y enorme gratitud recibir este premio de manos de la casa de Ana Frank, fundada por su padre Otto en 1957, con el compromiso de defender, más allá de la perpetuación histórica, lo que representa el legado de su hija Ana: la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia o cualquier otro tipo de discriminación, y junto a ello, trabajar en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, ha comentado Jabonero al recibir el premio.

“La defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación forman parte de los objetivos y la actividad de la OEI”, ha recordado, al tiempo que ha reafirmado que “nuestro compromiso sale de aquí reforzado con renovada ilusión y esperanza”.

Durante el acto también han estado presentes autoridades del mundo de la cultura y la educación iberoamericana, entre los que destacan Raúl Castillo Rosales, ministro de Cultura de El Salvador, y Yasser Abdalah Handal, ministro de Cultura de Honduras, así como Andrés Zratti, viceministro de Cultura de Bolivia; Márcio Tavares, secretario ejecutivo del Ministerio de Cultura del Brasil; Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación de Guatemala, y Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede. También han acompañado a Mariano Jabonero Andrés Delich, secretario general adjunto, y Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI.

UNA VIDA ENTERA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y máster en Investigación Educativa, Jabonero es hoy un reconocido experto y consultor en educación. Como secretario general de la OEI, Jabonero ha logrado importantes consensos regionales de gobiernos de diferente corriente ideológica durante más de 7 años de gestión: en dos ocasiones ha sido elegido secretario general con el voto unánime de los 23 países miembros de la OEI y ha logrado la aprobación, también por unanimidad, de cuatro programas-presupuesto bianuales, orientando su actividad de manera prioritaria a favor de políticas educativas que promuevan la equidad y la inclusión social de jóvenes y adultos, tanto a través de modalidades educativas presenciales, como a distancia.

Así, solo en los último 5 años de su gestión, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos y 600 proyectos ejecutados cada año. Bajo su mandato, la organización se incorporó como miembro observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha sido reconocida con el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024, uno de los más relevantes a nivel mundial, pruebas de un proceso de consolidación sin parangón en los 75 años de vida de la organización.

El premio Ana Frank se suma a otros importantes reconocimientos recibidos como el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, la Medalla de Honor de la Universidad de Alcalá de Henares (España), el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección de España y la Orden Alfonso X el Sabio, entre otras distinciones.