Mariel Hemingway: "Es injusto que se recuerde a mi abuelo por sus problemas de salud mental"

La actriz y nieta de Ernest Hemingway ha visitado Madrid para inaugurar el curso académico de la CIS University, dando una conferencia sobre la importancia de cuidar la salud mental

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - Laura Tarsà

Mariel Hemingway (1961) está fascinada por la luz que desprende Madrid. Dice que es muy diferente a cualquier otra que haya visto. Es una mujer que vive en el presente y se agarra a lo que conmueve, que suele ser el mundo que le rodea. Dedicada al mundo del arte, ha trabajado con directores como Woody Allen y ha estado, incluso, nominada al Oscar. Tuvo una infancia y una adolescencia realmente difíciles por los problemas de salud mental que acompañaban a su familia: hubo 7 suicidios -el más mediático el de su abuelo, 4 meses antes de que ella naciera, y el más doloroso el de su hermana mayor, la actriz y modelo Margaux Hemingway-, que se suman a depresiones, enfermedades mentales y los problemas de adicción que ha visto de cerca durante casi toda su vida.

La artista ha venido a Madrid porque ha sido la voz inaugural del inicio del curso académico de la CIS University. Ha dado una conferencia sobre la importancia de cuidar la salud mental, cogiendo de base la historia completa de su familia. "Todo ha sido un proceso vital: pasé mucho tiempo temiendo caer enferma, preocupada por si un día me levantaba y me volvía loca, por si caía en la adicción", ha contado a Europa Press. Su hermana Margaux -la que, según expertos, fue la primera supermodelo de la historia- se quitó la vida a base de una sobredosis de barbitúricos.

Gran parte de su familia acarreaba problemas de salud graves, trastornos, adicciones* Mariel ha explicado que, para ella, "es muy importante ser consciente de dónde vienes. Obviar la genética no te beneficia: si tú conoces tu pasado y entiendes las dinámicas que pueden traerte problemas, podrás aprender a negociar el camino que coges en la vida". Es por eso que encontró refugio en el yoga: "aprendí que estar presente era algo sanador. Que no existe el pasado ni el futuro cuando te focalizas en el ahora". Ha especificado que esta actividad, junto a la meditación, ha sido lo que le ha salvado la vida.

Sobre Ernest Hemingway: "mi abuelo cogía sus pedazos y escribía sobre ellos"

Mariel es nieta de uno de los escritores más icónicos del siglo XX. Para ella, "es un honor ser parte de algo tan grande. Su legado es tan abrumador* no estará aquí hoy, sino que estará vivo durante siglos. Mi abuelo siempre tendrá su sitio en el mundo." Ernest Hemingway fue conocido tanto por ser un icono literario como por sus problemas de salud mental. La actriz ha lamentado la interpretación que se ha hecho de la vida de su abuelo: "se dice que bebía más que nadie, que siempre estaba de fiesta, cazando* que sí, que lo hizo, pero no creo que fuera eso lo que impulsara su genialidad. Es injusto que también se le recuerde por eso. Él vivió en los años 20, 30, 40, 50. No podemos aplicar los mismos valores de cómo vivió su vida entonces a los que tenemos nosotros ahora, porque, por ejemplo, él no era consciente, como sí lo somos nosotros, de que el alcohol genera depresión. Seguramente sólo intentaba calmar el sufrimiento que estaba atravesando".

En su extensa obra se intuye que, el autor de El viejo y el mar -obra que le mereció el Nobel de Literatura en 1954_, era un hombre muy sensible al mundo. Su nieta ha dicho que podría ser que Hemingway tuviera una "superstición" sobre la creatividad que le llevaba a caminar al borde del abismo, a vivir una vida en peligro, como si tuviera que llevarse contínuamente al límite. Le perseguían recuerdos de la guerra y la única manera que tenía el escritor de sanar, ha contado su nieta, era plasmándolo en papel: "mi abuelo cogía sus pedazos y escribía sobre ellos".