Más de 1.200 personas visitan "encantadas" las Colecciones Reales en su primer día, con alguna crítica a los precios

Patrimonio recuerda que hay múltiples descuentos y una franja horaria gratuita de Lunes a Jueves

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.236 personas han acudido este jueves a la primera jornada de puertas abiertas de la Galería de las Colecciones Reales para ver de cerca las más de 650 piezas repartidas en dos salas expositivas (Austrias y Borbones) y una exposición temporal de vehículos y carruajes, según ha anunciado la institución a Europa Press.

A su salida, la mayoría de los visitantes han tenido palabras positivas y salían "encantadas" ante lo exhibido. A pesar de que la entrada este jueves es gratuita, algunos visitantes han considerado "excesivo" precio de las entradas (14 euros). Así lo ha expresado un matrimonio que visitaba el museo con su hija u otra visitante, que ha propuesto que para los ciudadanos de Madrid haya un precio "especial".

"Me parece un poco caro, creo que para los madrileños debería haber un precio especial, no gratuito, porque todo esto se tiene que mantener, pero quizá se podría poner a la mitad", ha sugerido.

Fuentes de Patrimonio Nacional han señalado a Europa Press que el precio del 'ticket' es similar al de otros muesos españoles, y han recordado que existen descuentos para personas mayores, estudiantes o familias numerosas, así como juna franja horaria gratuita de 18.00 a 20.00 horas de Lunes a Jueves.

Por lo general, el primer día de puertas abiertas ha logrado convencer a las más de 1.200 personas que se han acercado, incluso una mujer ha señalado que ella acudía con ganas de "protestar" y al final se ha quedado encantada con lo que ha visto.

"Todas las cosas son preciosas. Me ha encantado", ha sido la frase más repetida durante la mañana de este jueves.

La Galería de las Colecciones Reales ha sido visitada por público de todas las edades y un gran número de ellos han admitido que se han acercado hasta la zona del Palacio Real porque era gratis. "¿Qué mejor posibilidad de ver todo esto hoy que es gratis?", ha reconocido un matrimonio madrileño.

Algunos de los visitantes antes de acudir a la Galería de las Colecciones Reales habían buscado información en la página web de Patrimonio Nacional o en los medios de comunicación. "Me había enterado que la entrada era gratis y además vi un reportaje muy bonito y he decidido venir", ha señalado una asistente.

En primer lugar, lo que han destacado es el "enorme" edificio que alberga todas las piezas. "A mí lo que me gusta es que no rompe mucho con la armonía de la Almudena y del Palacio Real. Es moderno pero sin llamar demasiado la atención", ha comentado un visitante. De igual manera, un hombre madrileño ha afirmado que le ha llamado la atención las dimensiones del edificio. "Es muy grande, yo pensaba venir un ratito y verlo y llevo aquí toda la mañana", ha asegurado.

Una vez dentro, los visitantes comienzan su visita en la sala dedicada a los Austrias, donde se puede observar cuatro columnas salomónicas del siglo XVII de madera policromada procedentes de la iglesia del Real Hospital de la Virgen de Monserrat, un tapiz belga de oro, plata, seda y lana de 1515, rodeados por dos piezas del tesoro de Guarrazar, entre otras cosas.

"Es difícil destacar algo. Me quedo con tantísimas cosas, los dibujos originales de El Greco o de Durero; las columnas salomónicas. Merece todo la pena", han admitido una madre y su hijo.

Asimismo, los visitantes también destacan alguna carroza que se sitúa en la sala de los Austrias y destacan la evolución en la historia de España. "Yo me quedo con la historia de España. Está muy bien explicada todo el paso de los reyes y qué Rey va dejando artísticamente o culturalmente cada cosa en su etapa", han afirmado.

En la sala de los Borbones, donde en un principio se iba a situar un cuadro de la Familia Real por parte del pintor Antonio López, aunque finalmente se ha decidido no colocar, es una pieza que los visitantes no han echado en falta. "A mí no me importa que no estén, la verdad", ha afirmado una mujer.

Sin embargo, alguno de los visitantes sí que han apreciado esta ausencia. "Me he dado cuenta de que hay una imagen de Felipe IV, que se parece mucho al Rey Emérito Juan Carlos I, pero no hay nada de ellos, salvo unos vídeos. No sé si es porque siguen vivos", ha sugerido un visitante madrileño dedicado al turismo, que ha acudido para "coger ideas".

En definitiva, los visitantes han agradecido que exista este espacio cultural y no han escatimado en elogios hacia las piezas.

"Hemos observado la página web pero una vez que vienes aquí, todo te impacta muchísimo más", han sentenciado los visitantes.

UNA VISITA PARA VERLA DETENIDAMENTE

Las previsiones que manejan desde Patrimonio Nacional es que la Galería de las Colecciones Reales se traducirá en una noche más de pernoctación en Madrid. En este sentido, los visitantes han apoyado que la visita se debe hacer sin prisas.

"Esto en dos horas no se puede ver. Es muy grande, bastante grande", ha comentado una familia. "Yo creo que sí merece la pena aguantar un día más en Madrid para venir. De hecho, creo que es una exposición que no es para ver en un día, hay que venir varias veces y empaparte un poco y estudiarlo antes si se puede", ha indicado una mujer.

Una opinión muy compartida entre los asistentes. "Yo venía con intención de verla en dos horas y solo llevo dos horas para una sala. Es algo que merece la pena verse detenidamente y si quieres ver el Palacio Real y un par de museos como el Prado y el Thyssen, necesitas un día más", ha afirmado un joven arquitecto.

CRÍTICAS

La Galería de las Colecciones Reales ha agotado las casi 10.000 entradas gratuitas que se han habilitado para las jornadas de puertas abiertas, que continuarán los próximos 5,6 y 7 de julio.

Al finalizar la primera jornada de puertas abiertas, ha habido un pequeño grupo de personas, algunos con entrada, que se han quejado por el horario de cierre, que este jueves ha sido a las 13.00 horas y el resto de días será hasta las 20.00 horas (domingos y festivos hasta las 19.00). Los más rezagados han criticado que en la web no ponía "nada" del cierre a las 13.00 horas.

"Había jornadas de puertas abiertas y por lo que se ve cierran a la entrada a las 13.00 horas y no nos dejan entrar a los que hemos llegado tarde, aunque cierran a las 15.00 horas. La gente está enfadada porque hemos venido aposta", ha comentado una afectada. Fuentes de Patrimonio Nacional recuerdan que en el caso de este jueves la visita podía realizarse hasta las 15.00 horas con última entrada a las 13.00 horas y que sí estaba indicado en la web.

Por otro lado, una arqueóloga ha considerado que la parte arqueológica le ha parecido "deficiente" y la explicación que se ofrece en las guías es "somera". "Creo que falta excavación y habría puesto muchas más cosas. No hay material que contextualice la muralla, esa parte me ha quedado un poco coja", ha asegurado.

Además, visitantes también han achacado que había demasiada gente y que algunas piezas no podían apreciarse de una manera correcta. "El problema ha sido de organización y es que había mucha gente y no te permitía disfrutar demasiado de la colección", ha indicado.