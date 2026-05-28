Más de 900 confirmados en el III Foro Iberoamericano de Turismo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las principales instituciones públicas y privadas de toda Iberoamérica se darán cita en la tercera edición del Foro de Turismo, bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”, del 1 al 3 de junio en San Pedro Sula, Honduras. Todo está listo para lo que será sin duda el principal espacio estratégico de cooperación y acción público-privada para el desarrollo de la industria turística de la región.

Esta edición del Foro destaca por una elevada participación, superando hasta el momento los más de 700 inscritos presenciales, un gran número de asistentes virtuales, y más de 100 expertos de 23 países de toda Iberoamérica que intervendrán en el transcurso de ambas jornadas. El evento cuenta además con el apoyo y respaldo de importantes instituciones de toda la región, como CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Grupo COX, Corporación Dinant, MAWDY, Grupo Lafise, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Fundación Prospera o Zona Franca de Cádiz, entre otros.

El Foro en Cifras y Organizaciones Clave

El valor y la representatividad del encuentro están claramente reflejados a través una destacada participación:

Más de 20 organismos públicos y gubernamentales: El debate normativo y de políticas turísticas estará liderado por delegaciones de alto nivel como el Instituto Costarricense de Turismo, el Viceministerio de Turismo de Colombia, el Ministerio del Interior de Colombia, Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Congreso Nacional de Honduras, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, SENPRENDE y ProColombia, junto a organismos de integración como el Consejo de Ministros de Turismo de Centroamérica (SITCA) y la Central American Tourism Agency (CATA).

Más de 20 organismos multilaterales, fundaciones y de cooperación: Destaca el apoyo y colaboración en el evento de ONU Turismo, la OCDE, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ICEX España Exportación e Inversiones, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Grupo Lafise, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios (CONCANACO) y Turismo y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITUR), entre otros.

Representantes de más de 25 organizaciones empresariales de Iberoamérica: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú (CONFIEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (CONEP), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF), el Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB), el Consejo Empresarial Mesoamericano, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), el Consejo Superior de Turismo de Venezuela (CONSETURISMO), la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CANATURI), la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, la Cámara de Comercio de Buga, la Cámara de Comercio e Industrias de La Lima, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), AmCham Honduras y el Consejo Nacional Empresarial Turístico de México (CNET).

Más de 20 asociaciones y entidades gremiales sectoriales: Con la participación activa de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), el Consejo Superior de Turismo de Venezuela (CONSETURISMO), la World Indigenous Tourism Alliance (WINTA), la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Hoteles de Prevención de Honduras, la Asociación Gastronómica de Colombia y la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes.

Más de 30 universidades y centros educativos: El entorno formativo y académico estará muy bien representado por instituciones de referencia como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), UNITEC, la Universidad de Guadalajara (México), la Universidad de Valladolid (España), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad del Caribe, la Universidad del CEMA (Argentina) y la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), entre otras.

Ejes Temáticos Estratégicos

El Foro pasará el diagnóstico a la acción y la implementación práctica a través de cuatro grandes bloques temáticos:

Gobernanza y Acción Público-Privada: Análisis de datos masivos, inteligencia territorial y toma de decisiones público-privadas en tiempo real. Productividad y Competitividad Empresarial: Modelos de negocio innovadores, transformación digital y financiamiento enfocado en reducir la brecha tecnológica de las Mipymes turísticas. Inclusión y Empleabilidad: Nuevas competencias profesionales frente al impacto de la automatización y generación de empleo sostenible para jóvenes y mujeres.

Sostenibilidad y Adaptabilidad: Turismo regenerativo, resiliencia ante desafíos climáticos y uso de herramientas tecnológicas para la mitigación de riesgos en los destinos.