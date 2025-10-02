La mayor compañía de teatro de Brasil celebra 29 años con gira en Portugal y España

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

Los Ciclomáticos, la mayor compañía de teatro de Brasil, celebran su 29º aniversario con una gira internacional que recorrerá Portugal y España entre septiembre y octubre de 2025.

El grupo de teatro Los Ciclomáticos conmemora casi tres décadas de trayectoria con una nueva temporada internacional. Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2025, la compañía carioca aterriza en Europa con dos de sus mayores éxitos: Ariano – El Caballero del Sert*o y La Farra del Boi Bumbá, ambos escritos y dirigidos por Ribamar Ribeiro.

Nacidos en Bonsucesso, en la periferia de Río de Janeiro, Los Ciclomáticos han acumulado reconocimiento dentro y fuera de Brasil. En 2023 conquistaron al público español con presentaciones en espacios icónicos como la Casa de América y el Parque del Retiro, en Madrid, durante el festival ¡Hola, Rio!. El impacto fue inmediato: la prensa española los señaló como una de las compañías más importantes del país.

El éxito abrió nuevas puertas. En 2024 presentaron Ariano – El Caballero del Sert*o en Oporto, en Cascais y en la Casa do Brasil de Madrid, institución vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, en 2025, regresan al continente para integrar la programación del XX Festival Internacional de Teatro y Artes para la Infancia y Juventud, en Santarém, una de las ciudades históricas de Portugal.

“El reconocimiento de nuestro trabajo en Europa es fenomenal. Siempre somos muy bien recibidos por el público y la crítica. Este es el resultado de la seriedad con la que llevamos nuestro oficio, y nuestro objetivo es promover cada vez más la internacionalización de la compañía”, destaca Ribamar Ribeiro, director de la troupe.

La historia de Los Ciclomáticos está marcada por la fuerza de las periferias. Con 29 años de actividad, la compañía ha recorrido más de 190 ciudades brasileñas, con 17 espectáculos en repertorio. Sus integrantes provienen de la periferia carioca, de la Baixada Fluminense y del interior del estado, llevando al escenario la pluralidad cultural de Brasil.

Su proyección internacional también es destacada. Han pasado por Alemania, Francia, España y Perú, donde recibieron el Premio Compañía Ilustre de América Latina en el FESTEPE, además del reconocimiento individual a Ribamar Ribeiro por su investigación en lenguaje escénico.

Entre celebraciones y nuevos retos, la gira de 2025 reafirma a Los Ciclomáticos como uno de los nombres más relevantes del teatro brasileño contemporáneo, llevando desde la favela hasta los escenarios europeos la creatividad, la resistencia y el brillo del arte nacional.