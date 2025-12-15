'Mena', 'Farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'braguetazo', nuevas palabras del Diccionario español

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, interviene durante la presentación de la versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española, en la Real Academia Española, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

'Milenial', 'farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia' , 'bioterrorismo', 'eurofobia', 'crudivorismo', 'loguearse', 'fotonoticia', 'infecciosidad', o 'streaming', son algunas de las nuevas palabras incluidas en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE).

Según el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta actualización cuenta con "menos pretensiones" que ediciones anteriores y es un avance de la publicación del nuevo diccionario (la edición 24) "mucho más renovada y amplia". "La mayor parte son alteraciones, modificaciones, rectificaciones o mejoras", ha afirmado antes de añadir que la edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre del 2026.

La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, ha presentado este lunes esta actualización, que recoge las 330 novedades incorporadas entre nuevos términos y expresiones, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.

"Este conjunto de novedades del Diccionario en formato de la 23 edición que ahora presentamos no constituye una actualización completa, a diferencia de los 28 años anteriores, sino que se trata de una muestra del trabajo académico previa a la publicación de la nueva edición", ha afirmado.

Algunas de las nuevas palabras que se incorporan al Diccionario pertenecen al mundo de la ciencia, la sanidad, el medioambiente o la tecnología, entre otras, como por ejemplo 'alelopatía', proceso en el que un ser vivo segrega sustancias que influyen positiva o negativamente en otro; o 'antibiosis', relación simbiótica entre seres en la que uno segrega sustancias que afectan de manera negativa al otro.

Igualmente, se incorporan palabras como 'autopregunta', pregunta destinada a ser respondida por uno mismo; 'autovacuna', vacuna preparada a partir de microorganismos obtenidos del paciente que se va a vacunar; 'biobanco', colección de muestras biológicas con fines diagnósticos o de investigación; 'desratizador', dicho de un producto o de un animal que desratiza; o 'eco' como diminutivo de ecografía.

ENTRA RESIGNIFICAR O MARCIANADA

También destaca 'microteatro' --formato teatral de duración breve--, 'resignificar' --"dar a algo un nuevo significado"--, 'sentimentalizar' --"dar carácter sentimental a algo o alguien"--, 'pagadiós' --para decir que alguien se ha ido sin pagar lo consumido en un establecimiento-- o 'marcianada', en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado.

NUEVAS DEFINICIONES: EL COMECOCOS O LA BIBLIA CINEMATROGRÁFICA

En cuanto a nuevas definiciones, 'comecocos' recoge ahora su alusión al videojuego; 'biblia' también se entiende como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie; 'chirriar', dicho de una cosa que da una sensación contraria a la esperada; 'brutal', como sinónimo de "magnífico o maravilloso", 'chapar', en el sentido de cerrar un establecimiento.

EL 'DIRECTO' ENTRA EN EL DICCIONARIO

Igualmente, la voz 'directo', incorpora por fin la acepción referente a una emisión radiofónica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.

También destaca 'buitre' en sentido coloquial para referirse a una "persona sin escrúpulos que busca beneficio o enriquecimiento a cosa de otra"; cineasta' para hablar de un director de cine. En el caso del término 'mena' (acrónimo de menor extranjero no acompañado), que el diccionario define como "inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él", se incorpora su uso a veces "despectivo".

EXTRANJERISMOS

Entre las voces relacionadas con internet, la informática y las nuevas tecnologías, se incluyen algunas como 'streaming' para la transferencia continua de datos a través de Internet o 'login' para designar el acceso codificado mediante identificación y contraseña a un dispositivo informático. "Son el ejemplo de algunos extranjerismos crudos que han penetrado profundamente en la lengua", ha anunciado Elena Zamora, por lo que se deben escribir en cursiva.

Otros extranjerismos son 'gif', 'hashtag', 'outlet', 'outsider' 'mailing', 'looping', 'mohair' (pelo de cabra de Angora), 'okey' o 'smartphone', 'drugstore', 'hall' o 'crowdfunding'

El dirtector de la RAE ha enfatizado que estas novedades no son un "capricho" de los académicos y que su incorporación responde a un proceso "lento" que se estudia y analiza tanto en España como en América.